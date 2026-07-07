¿Efecto salario mínimo? Se acelera aumento de las remuneraciones pese a un escenario de alto desempleo

Las cifras del INE contrastaron con la baja de 6,1% que acusó el Índice de Avisos Laborales de Internet (IALI) que elabora el Banco Central.

Una aceleración se observó a nivel de los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL). El primero creció 7,3% en mayo frente al mismo mes de 2025, mientras que el segundo lo hizo en 7,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este martes.

Dichos desempeños se comparan con aumentos respectivos de 5,7% y 6,4% en abril.

Por sector económico, comercio, industria manufacturera y construcción consignaron las mayores incidencias anuales positivas en ambos indicadores.

El Índice Real de Remuneraciones -que descuenta la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC)- también apuró el tranco y mejoró 3,2% en 12 meses, acumulando una variación de 1,2% en lo que va del año. En los primeros cuatro meses, la baja era de 0,4%.

Si bien el INE no lo explicita, en mayo comenzó a regir el ajuste del ajuste del salario mínimo para los trabajadores de entre 18 y 65 años, que pasó de $ 539.000 a $ 553.553.

Las empresas pequeñas presentaron variaciones anuales de 8,6% en el IR y 9,1% en el ICL, seguidas por las medianas (8,5% y 9,1%) y las grandes (6,4% y 7,0%).

La remuneración media por hora ordinaria se situó en $ 7.459, anotando un alza interanual de 7,5%. Para las mujeres, el valor alcanzó $ 7.252, lo que significó una variación anual de 7,7%; mientras que para los hombres se situó en $ 7.648, registrando un incremento de 7,3% en el mismo período.

El costo laboral medio por hora total fue $ 8.557, consignando un crecimiento de 7,9% en 12 meses. Este valor se ubicó en $ 8.288 para las mujeres, con un alza de 8,1%, y en $ 8.803 para los hombres, con una mejora de 7,7% en el mismo período.

La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue -5,2%; mientras que la del costo laboral medio por hora total fue -5,8%.

Oferta a la baja

Estos antecedentes publicados por el INE contrastaron con la baja de 6,1% que acusó el Índice de Avisos Laborales de Internet (IALI) que elabora el Banco Central.

Este registro, que corresponde al promedio simple de los avisos publicados en los principales portales de empleo web en Chile, con cobertura a nivel nacional, no ha logrado escapar a las disminuciones desde noviembre de 2025.

De hecho, el indicador sumó tres trimestres con caídas y el terminado en junio con una de 7,7%.

Mientras en el caso de la Región Metropolitana el descenso superior a 10%, en La Araucanía alcanzó el 14% y el Magallanes casi 20%.