¿El dólar bajará o no de los $ 900 a fin de año? Los argumentos en tensión en el mercado

En el grupo de los más optimistas del mercado se ubica Bci, con una proyección de un tipo de cambio terminando el año en $ 890, y que este se mantendrá en dicho nivel en la primera parte del próximo año.

“Vemos que uno de los principales factores detrás de un menor tipo de cambio será el despeje de incertidumbre en la política monetaria en Estados Unidos, lo que llevaría a un dólar global más depreciado”, señala su economista senior, Antonio Moncado.

El gerente general de Gemines, Tomás Izquierdo, plantea en un informe que todavía ve espacio para una apreciación del peso chileno a lo largo de los próximos trimestres.

Izquierdo proyecta que el valor del dólar se situará entre $ 860 y $ 890 de aquí al término del presente año, si se cumplen las siguientes condiciones: Que la Reserva Federal baje al menos en 50 puntos adicionales su tasa rectora, que el precio del cobre se mantiene sobre los US$ 4 la libra, que se registre un resultado electoral “equilibrado” en Estados Unidos -es decir, la presidencia la gana el partido opuesto al que triunfa en el Congreso-, que la situación geopolítica mundial no empeore, que se dé un resultado electoral favorable a la centroderecha en la elección municipal y de gobernadores de fines de este mes, que se registre alguna mejoría en las expectativas económicas internas y que el Banco Central no baje más de 50 puntos la Tasa de Política Monetaria (TPM) enn diciembre.

“De darse todo lo anterior, lo que a mi juicio tiene una probabilidad de más del 50%, tener instalado nuestro tipo de cambio por debajo de $ 900 en forma más sostenida parece factible”, afirma el economista.

En Inversiones Security prevén una cotización del tipo de cambio de $ 880 con un cobre en US$ 4,50 la libra, la tasa de interés de la Fed en 4,5% y la TPM en 5%.

Y en Santander apuestan por un valor de la divisa norteamericana en Chile entre $ 890 y $ 900.

El factor reservas

Moncado pone también otra variable sobre la mesa. La mayor vulnerabilidad a shocks generada por la menor acumulación de reservas internacionales es otro de los factores que contribuye a mantener presionado el tipo de cambio en niveles más elevados, dice.

A juicio del economista senior de Bci Estudios, este es un problema que “debe ser abordado cuanto antes por la autoridad monetaria”, y advirtió que los riesgos en el panorama externo siguen estando presentes y se hace “indispensable” recomponer reservas para enfrentar eventuales escenarios de tensión.

Un mercado de capitales menos profundo también genera un efecto alcista en el tipo de cambio. “Este, entre otros factores siguen generando hoy un desalineamiento cercano al 5% en el tipo de cambio respecto de su nivel coherente con sus fundamentos”, señala el analista.

En otro dardo al instituto emisor, Izquierdo declara en su reporte que la “errática comunicación” de la entidad “ha generado una volatilidad excesiva e innecesaria en las expectativas del mercado, afectando directamente a variables tan sensibles como el tipo de cambio”.

China y el incierto escenario electoral en EEUU son los elementos que presionarán la cotización Los expertos coinciden en que ante un escenario político global más adverso, el peso chileno podría verse golpeado.