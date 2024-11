Sánchez y su reelección como decano: “Estaré disponible para hacer cambios en serio, no para marcar el paso”

Decepción reconoce Sánchez sobre la marcha de la economía local este año. “Todas las proyecciones de crecimiento han sido corregidas a la baja, incluyendo la del ministro Mario Marcel, que eran siempre de las más optimistas. El consenso hoy es que creceremos 2,3% con suerte y lo peor es que para el próximo año las proyecciones son menores aún”, advierte.

Tampoco nos va bien comparados con la región, agrega, basado en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (PIB), lo que considera “grave” dadas las múltiples necesidades del país, en seguridad, en salud, en educación.

A la vez, la inflación no cede. “Este año terminaremos con más de 4,5%, lejos de la meta del Banco Central, y el próximo tampoco alcanzaremos la meta (3%). Todo esto en un contexto de una debilidad muy grande de la inversión. Y sabemos que cuando el país no invierte, no acumula capital, es muy difícil que se pueda sostener el crecimiento”, expone.

Y mientras en Chile los ojos parecen puestos solo en el caso Monsalve, Sánchez pone el acento en los riesgos geopolíticos que se han acentuado. “Hay una situación muy compleja entre Rusia y Ucrania (…) lo mismo en Medio Oriente, donde la situación no mejora para nada. Y viene todo este riesgo de una ola proteccionista de Donald Trump”, alerta.

- El Presidente volvió a arremeter en contra de los empresarios, atribuyó a un “pesimismo ideológico de los grandes empresarios” la baja en la inversión.

- No es primera vez que sale con esto. Creo que está súper equivocado. Los empresarios son muy pragmáticos y están para que les vaya bien en sus negocios y para que les vaya bien tienen que resolverle problemas, no es que alguien esté diciendo ‘es por ideología que estamos pesimistas’. No, están viendo el ambiente y el ambiente no es bueno para los negocios, no es bueno para la inversión.

- Hay también un debate por las cuentas fiscales. Acá se destaca que no hay plata, pero las agencias clasificadoras de riesgo han mantenido la nota de Chile. ¿Cómo se entiende esa tensión?

- El Consejo Fiscal Autónomo, que es una institución seria e independiente desde el punto de vista ideológico -está formado por gente de distintas sensibilidades políticas-, ha hecho la advertencia de que estamos con números fiscales muy delicados y para el Presupuesto del próximo año que el gasto estaba creciendo más que la economía; y eso nunca es bueno. La única manera de poder superar eso -cuando sucede- es endeudándose, y los niveles del Fisco están alcanzando niveles complejos.

Las calificadoras de riesgo aún ven que no hemos alcanzado los umbrales más serios, que aún estamos con porcentajes de deuda pública manejables, pero llegando a niveles críticos. Entonces, pienso que van a actuar cuando ya vean que esos niveles se superan.

Pero eso no implica que no tengamos que estar preocupados de cuál es la dirección de esto. Estamos creciendo poco, con pocos ingresos fiscales y, por lo tanto, debemos tener un control muy serio de los gastos, lo cual es muy difícil porque hay mucha necesidad.

- El crecimiento es la respuesta…

- Si no empezamos a crecer más o no logramos mejorar el crecimiento tendencial, es difícil que podamos resolver los problemas. El crecimiento es el piso, pero además hay temas de gestión que son fundamentales. La productividad en Chile no crece hace 15 años. Ese es un problema gravísimo.

- El próximo año es electoral, ¿el crecimiento debiera estar de nuevo en el primer lugar? Los gremios empresariales están trabajando en la lógica de un crecimiento de 5%. ¿Se puede lograr?

- Sí. Tenemos todas las capacidades, yo confío mucho en este país, en su gente, en sus capacidades, en sus recursos. Pienso que será un tema. En el programa del Presidente Boric no estaba el crecimiento al principio, pero después apareció, porque la cruda realidad lo obligó a darse cuenta de que era necesario.

Es importante preocuparse, porque si uno mira lo que pasó en Estados Unidos, que no dejó de ser sorpresivo el resultado, todos los analistas señalan que fue la economía lo que hizo a la gente votar como lo hizo.