Dorothy Pérez expone ante el Senado su compromiso de evitar que la corrupción se “vuelve profunda” en el sector público

Dorothy Pérez está ad portas de ser contralora de la República para los próximos ocho años. Este lunes rindió el tradicional examen ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, una instancia a la que llegó acompañada por el ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, con el fin de dar a conocer las razones y antecedentes que tuvo en consideración el Gobierno para nominarla.

Pero quien finalmente lideró la presentación fue el subsecretario de Interior, Luis Cordero.

“La candidata tiene una trayectoria profesional impecable, pero uno de los aspectos que es clave también es que es hija de la educación pública. Una de las razones que el Presidente de la República ha tenido en consideración, además de su trayectoria personal y su condición de primera candidata mujer al cargo de contralor general de la República desde 1927, es que la señora Dorothy Pérez Gutiérrez ha desempeñado labores en su carrera profesional en las tres áreas determinantes de la Contraloría General de la República", mencionó el exministro de Justicia.

La participación del recientemente nombrado subsecretario no pasó inadvertida. La senadora de la UDI, Luz Ebensperger, criticó el hecho de que haya sido él quien comunicara los motivos de la actual administración para elegir a Pérez y no el titular de Justicia. “El ministro Gajardo tiene todas las atribuciones y la capacidad para hacerlo. No logro entender por qué está el subsecretario aquí”, dijo la senadora por Tarapacá.

Las reflexiones

La actual contralora subrogante comenzó por resumir su trabajo en los últimos 10 meses, donde resaltó el aumento de fiscalización en regiones y capacitaciones por Ley Karin, entre otras.

A su vez, la abogada delineó lo que espera que sean sus ocho años al mando de la entidad fiscalizadora, planteando seis objetivos: una aplicación intensiva de tecnología y automatización para procesos repetitivos, más rapidez y cumplimiento de plazos, mayor certeza y predictibilidad, mayor transparencia para la confianza ciudadana, más formación y capacitación para la administración pública e impulsar el fortalecimiento de las atribuciones de la Contraloría.

En esa línea, Pérez se comprometió a continuar con su labor de fortalecer equipos regionales, intensificar el control del buen uso de los recursos y del cumplimiento de fines de las instituciones, entre otras.

En el repaso de sus labores, mencionó que ha “sentido el profundo dolor de dejar de pertenecer a la Contraloría, y luego la alegría enorme de volver a reintegrarme a su equipo", en relación a la polémica con el excontralor Jorge Bermúdez.

“He tenido el honor de liderar a las 2.186 personas que la integran hoy, desde diciembre del año pasado. De manera que pienso, genuinamente, que la vida me ha preparado para afrontar el enorme desafío de asumir la conducción de esta señera e importante institución en su camino al centenario", agregó Pérez.

“Estimo que es indispensable hacer presente ante todos ustedes que para desarrollar esta labor he contado con la enorme e imprescindible ayuda de un afiatado equipo directivo, de gran nivel profesional y, sobre todo, se trata de un grupo de personas de larga y dilatada experiencia institucional”, señaló.

“Ninguno de nosotros vino a aprender lo que era la Contraloría General de la República. Todos la hemos vivido y la llevamos grabada a fuego en la mente y en el corazón. Todos conocemos en detalle su funcionamiento interno, sus aciertos, sus errores y sus fortalezas”, añadió la contralora subrogante.

“Y también conocemos los enormes riesgos que desde hace años está viviendo la administración pública chilena y los peligros a que está expuesto nuestro país (...). Hemos estudiado y, lamentablemente, hemos conocido lo que ha sucedido en otras naciones cuando la corrupción se vuelve profunda, cuando la delincuencia y el crimen organizado logran instalarse a sus anchas en el aparato público de un país. Nuestro norte es evitar aquello y desde nuestro rol de control, colaborar decididamente para mantener a nuestro país a salvo, con toda la fuerza de la institucionalidad chilena”, cerró la abogada.

Finalizada la presentación de Pérez, el presidente de la Comisión, el senador Alfonso de Urresti, proclamó que la instancia resolvió, con unanimidad, emitir un informe favorable para que la Sala considere la nominación de la abogada, quien requiere un quórum de 3/5 en la Cámara Alta para ser ratificada.

Ello se votará el próximo lunes 4 de noviembre.