Boric apuesta por la cautela y Cancillería inicia diálogo con empresas mineras expuestas a EEUU

El mandatario sostuvo que Chile promueve el multilateralismo y la apertura de mercados “porque no podemos poner todos los huevos en una misma canasta”.

Sin la confirmación que llegaría tarde el miércoles, cuando Donald Trump confirmó que impondrá tarifas de 50% al cobre, el Gobierno desplegaba su estrategia para hacer frente a la arremetida arancelaria de Washington.

Temprano este miércoles, el Presidente Gabriel Boric señaló que “el Gobierno frente a estos temas reacciona con cautela, como corresponde en la diplomacia, donde no se hace política por redes sociales, sino que por anuncios oficiales”.

El jefe de Estado explicó que “estamos esperando el anuncio oficial de Estados Unidos respecto a cuál va a ser la política. ¿Si incluye o no los cátodos de cobre? ¿Cuáles son los límites? O si esto se va a llevar a cabo o no. Y en función de eso vamos a poder responder con la solidez institucional que lo hace Chile”.

En el Patio de los Naranjos de La Moneda, Boric sostuvo que “espero que no haya dudas en que la soberanía chilena para tomar sus propias decisiones en materia internacional se tienen que respetar, la política internacional de Chile se decide en Chile y la decide el Presidente de la República, y espero que eso no esté en cuestión, porque siempre voy a defender los intereses de Chile”.

El Presidente planteó que “promovemos el multilateralismo, porque no podemos poner todos los huevos en una misma canasta. Entonces, estamos esperando las comunicaciones oficiales que es como debe funcionar la diplomacia a nivel internacional y defendiendo el interés superior de Chile, diversificando nuestros mercados”.

Así, recalcó que “seguimos considerando a EEUU como un socio importante y un país amigo, independiente de las diferencias circunstanciales que puedan existir entre un presidente u otro”.

Contactos con mineras

Pasadas las 13 horas del miércoles, el canciller Alberto van Klaveren, encabezó una reunión del llamado Grupo del Cobre, que conforma junto a los ministros de Minería, Economía, y Hacienda; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei); el embajador de Chile en EEUU, Juan Gabriel Valdés; junto a representantes de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y Codelco. En la instancia, se analizaron los efectos de una eventual tarifa al cobre.

Van Klaveren indicó que desde principios de año se constituyó la instancia, que hace “un trabajo técnico oportuno, no estamos improvisando ni tampoco llegando tarde” a lo que se anuncia desde la Casa Blanca. Enfatizó que “estos anuncios (de aranceles al cobre) no tienen todavía un reflejo en una orden ejecutiva, que es lo que normalmente sucede cuando se aplican medidas de carácter arancelario. No hay notificación oficial. Estamos en esa espera para ver de qué manera pueden afectar las exportaciones de cobre de Chile a EEUU”.

El canciller indicó que Chile exporta a EEUU cátodos de cobre “que son indispensables” para la industria manufacturera norteamericana y afirmó que “Chile va a seguir encontrando mercados para su cobre. De eso no hay duda, el mundo necesita cobre”.

También explicó que ya han iniciado contacto con las firmas importadoras del metal rojo en EEUU: “Esto interesa al Gobierno y empresas que operan en Chile, las grandes mineras del mundo, que están preocupadas y con las cuales estamos en contacto a través de Codelco y nuestra embajada en Washington”.

Agregó que también habrá un importante despliegue diplomático con las autoridades de EEUU: “No excluimos nada, somos una economía abierta, pero tenemos la tranquilidad de que el mundo va seguir necesitando cobre”.

Van Klaveren señaló que “siguen en curso” las conversaciones con el representante comercial norteamericano (USTR) respecto al arancel parejo de 10% decretado para diversos países por EEUU y que se analiza en el marco del TLC suscrito entre ambos países: “Hay contactos permanentes entre los equipos de ambos países en ese ámbito”, cerró.