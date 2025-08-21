Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

SEC reporta poco más de 63 mil clientes sin servicio eléctrico en el país al inicio de un nuevo frente de mal tiempo

La cantidad de hogares afectados representa solo 0,8% del total nacional, y las regiones más perjudicadas hasta ahora son la Metropolitana y la de Valparaíso, aunque se reportan cortes de suministro en gran parte del país.

Por: Diario Financiero online

Publicado: Jueves 21 de agosto de 2025 a las 18:00 hrs.

energía electricidad clima
<p>SEC reporta poco más de 63 mil clientes sin servicio eléctrico en el país al inicio de un nuevo frente de mal tiempo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Nicolás Grau asume como nuevo ministro de Hacienda tras sorpresiva renuncia de Mario Marcel y Álvaro García regresa a Economía luego de casi tres décadas
2
Economía y Política

Boric remueve al ministro de Agricultura en medio de molestia con FRVS por fracaso en lista única parlamentaria
3
Economía y Política

"Avalúos fiscales por arte de magia": el duro informe de la UC sobre la manera en que el SII determina las contribuciones
4
Economía y Política

Otra alerta del mercado laboral: advierten sobre problemas en empresas para completar vacantes
5
Empresas

Arauco abre la puerta a vender activos y planifica fórmulas para contener deuda por megaproyecto Sucuriú
6
Mercados

Fondo de pensiones canadiense CDPQ concreta compra de su cuarto multifamily en Chile junto a Greystar
7
Empresas

Empresas chilenas advierten deterioro en sus negocios producto de los aranceles de Trump
8
DF MAS

Acciones millonarias 2025: las empresas que más han subido en Chile y el mundo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Salud Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete