SEC reporta poco más de 63 mil clientes sin servicio eléctrico en el país al inicio de un nuevo frente de mal tiempo

La cantidad de hogares afectados representa solo 0,8% del total nacional, y las regiones más perjudicadas hasta ahora son la Metropolitana y la de Valparaíso, aunque se reportan cortes de suministro en gran parte del país.

Cuando varias regiones del país afrontan el inicio de un frente de mal tiempo, reviven los fantasmas de los últimos eventos donde temporales de alta intensidad y fuertes vientos provocaron daños a la infraestructura pública y afectaron a las redes eléctricas, entre otras consecuencias.

Durante la tarde de este jueves aumentaron las precipitaciones en diversas áreas del país, incluyendo la Región Metropolitana, poniendo nueva presión sobre la infraestructura.

Según la última actualización del sitio de Internet de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a las 5:00 de la tarde se registraba en el país un total de 63.346 clientes sin servicio eléctrico, equivalente a 0,8% del total nacional, siendo la metropolitana la región más afectada, con 21.525 casos, seguida por Valparaíso con 11.429.

Dentro de la RM, la comuna más afectada era Lo Espejo, al sur de la capital, con 1.359 clientes sin energía, lo que representa 5,4% del total del sector, y que dentro de la simbología utilizada por la SEC es representado por un color amarillo (entre 5% y 15%), mientras que el resto de la ciudad se mantiene en color verde (menos de 5% de clientes sin servicio).

Caídas de árboles

En redes sociales los usuarios compartían además advertencias sobre la caída de un árbol de grandes dimensiones y un poste desde un costado de la carretera en el sector de la Virgen Negra en Concón, en medio de fuertes vientos.

Una situación similar se registró en San Fernando, en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, donde un árbol cayó sobre avenida Manuel Rodríguez Poniente interrumpiendo la circulación de los vehículos que transitaban en esos momentos por el sector, aunque sin provocar lesionados.

También a través de redes las diversas autoridades están informando a los vecinos sobre los números para denunciar situaciones complejas derivas del frente de mal tiempo y solicitar asistencia, además de medidas de precaución.

Por su parte, las empresas eléctricas se mantienen alertas con sus cuadrillas ddispuestas para responder a los incidentes, tras sufrir dura presión del gobierno por su desempeño en eventos anteriores.

Para las próximas horas se han pronosticado incluso precipitaciones de agua nieve y nieve en algunos sectores de la capital.