Boric habla desde La Moneda: "Entregaremos un país en marcha"

El Presidente de la República, Gabriel Boric, entregó este domingo, cerca de las 21 horas, sus impresiones en un punto de prensa desde La Moneda tras los resultados de las elecciones en las que resultó ganador el republicano, José Antonio Kast.

El jefe de Estado destacó la jornada democrática con la eficiencia del Servel y aseguró que su administración entregará "un país en marcha" y que se llevará a cabo "un traspaso de mando ejemplar".

"Quiero que sepan que Chile está orgulloso de sus tradiciones republicanas, que tenemos que cuidarlas, cultivarlas. En mi conversación con el Presidente electo le transmití que no solo yo, sino que todos mis colaboradores estaremos en esa línea. Lo he invitado a un reunión a La Moneda para dar inicio a un traspaso de mando ejemplar”, detalló.

Desde el Patio de los Naranjos, en La Moneda, el Gobierno aguardó el desenlace del balotaje bajo el formato que impone la tradición para los mandatarios en ejercicio, al margen del signo político del resultado.

La tarima quedó dispuesta desde cerca de las 18:00, cuando comenzó el conteo, y a medida que el resultado se fue inclinando hacia el candidato que venía liderando las encuestas, el ambiente en Palacio se volvió más contenido: caminatas incómodas por los pasillos, ministros llegando en tandas -entre ellos Álvaro Elizalde- y, de fondo, la bulla de bocinazos que desde el exterior celebraban un desenlace favorable para el Gobierno.

“Quiero transmitirles que entregaremos el 11 de marzo un país en marcha, un país que tiene un tremendo potencial del cual todos se pueden sentir orgullosos y sentirse parte. Chile se construye sobre el legado de quienes nos precedieron”, complementó el jefe de Estado, quien fue flanqueado por sus ministros del comité político: Macarena Lobos (Segpres), Camila Vallejo (Segegob), Nicolás Grau (Hacienda), Álvaro Elizalde (Interior), Adriana Delpiano (Defensa) y Antonia Orellana (Mujer).

Por último, le envió un mensaje a Kast: “Que se disponga prontamente a escuchar, a enfrentar esta hermosa tarea con toda la humildad que nos enseñaron los que estuvieron antes que nosotros. Los invito a tener fe y esperanza en nuestro futuro”.

“A quienes están celebrando mis sinceras felicitaciones. A quienes tienen pena les quiero decir que hay muchos motivos por los que seguir trabajando por nuestra patria”, finalizó.

Poco antes, y siguiendo una antigua tradicional republicana, Boric llamó por teléfono al ahora mandatario electo, José Antonio Kast, para felicitarlo por su abultado triunfo en la segunda vuelta de las elecciones. El diálogo, además, fue transmitido en vivo por medio de imágenes de video.

Las otras reflexiones

Boric continuó reflexionando sobre lo que han sido estos cuatro años de su administración.

“Hace casi cuatro años, la ciudadanía nos entregó a nosotros el honor y el mandato de conducir el destino de la nación. Eran tiempos difíciles, terminando una pandemia en medio de una profunda crisis institucional, con una economía golpeada y con una serie de problemas que no va al caso”, señaló Boric.

El Mandatario también abordó el contacto con la candidata oficialista, Jeannette Jara, realizado minutos antes de hablar Kast: “También me he comunicado con la candidata Jeannette Jara para agradecer las iniciativas, ideas y la fuerza con que las planteó al país durante esta larga campaña electoral. Estoy seguro de que sus aportes y su férrea defensa de los avances en los derechos de las y los trabajadores de Chile tendrán eco también en el Chile de los próximos años”.

En una valoración del proceso, Boric señaló que “hoy día tenemos certeza del resultado y tal como en elecciones anteriores, no hay cuestionamiento de ninguna de las partes”. Y en la misma línea, afirmó: “Contamos con una democracia que nos permite tomar decisiones, que nos permite resolver nuestras diferencias, que tiene sanos contrapesos y que pueden causar distintas visiones de país de una manera pacífica. Y eso, insisto, debemos cuidarlo”.

Sin espacio para preguntas, el mandatario cerró su intervención con un llamado a la unidad tras una campaña marcada por la polarización: “Chile es de todos y de todas y tenemos un destino común que no puede prescindir de quienes piensan distinto”. Y remató: “Democracia hoy y siempre”.