Siguiendo la tradición republicana, Presidente Gabriel Boric llama a mandatario electo José Antonio Kast para felicitarlo por su triunfo

"Usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y eso, usted sabe, es una gran, gran, responsabilidad", fueron las primeras palabras del actual mandatario para su futuro sucesor.

Siguiendo una antigua tradicional republicana, muy temprano este domingo 14 de diciembre, cerca de las 20:00 horas, el todavía Presidente en ejercicio, Gabriel Boric, llamó por teléfono al ahora presidente electo, José Antonio Kast, para felicitarlo por su abultado triunfo en la segunda vuelta de las elecciones. El diálogo, además, fue transmitido en vivo por medio de imágenes de video.

"Hoy día le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro y usted ha sido electo Presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y eso, usted sabe, es una gran, gran, responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho, mucho trabajo y quiero que sepa que como Presidente de la República y prontamente expresidente de la república siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la Patria", fue el primer mensaje de Boric a su próximo sucesor.

Por su parte, el gran vencedor de la jornada electoral agradeció el gesto de Boric. "Así como le planteé cuando fui a saludarlo, también mi interés en colaborar para que recuperaramos la paz entre nosotros, hoy día le hago el mismo planteamiento. Que sea una transición muy ordenada, respetuosa, y por supuesto, si el 11 de marzo juro como corresponde, después del 11 de marzo, me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país, así que le quiero agradecer este llamado y también la posibilidad de encontrarnos en alguno momento para poder también conversar más en privado de cómo hacer la mejor transición que se pueda y que nos ayude también a ver cuáles son los puntos neurálgicos donde nosotros podemos avanzar y que usted ve que hoy día están pendientes", dijo Kast.

Boric, por su parte, aseguró que ya instruyó a su equipo a facilitar el proceso: “Le he transmitido a todos mis colaboradores, ministros, subsecretarios, que estén a disposición para iniciar las coordinaciones y tener un traspaso que esté a la altura de lo que los chilenos y chilenas se merecen”.

En esa línea, formalizó una primera cita: “Desde ya lo dejo invitado el día de mañana a La Moneda”, y precisó que el encuentro será entre “las 11, 11:30”.

En ese mismo tramo, el Presidente planteó la conveniencia de una conversación directa: invitó a un encuentro “cara a cara” y “a solas”, señalando que el republicano “va a conocer también en algún momento lo que significa la soledad del poder”.

Al cierre, Boric insistió en el tono institucional del cambio de ciclo: “Pongo toda disposición para que el traspaso, insisto, sea institucional y esté a la altura de nuestros ciudadanos”, y remató: “Chile es más grande que usted que yo, que todos quienes hemos pasado”.