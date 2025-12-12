Litio, puertos y fiscalía: los encuentros claves del embajador de EEUU en Antofagasta
Brandon Judd sostuvo distintas reuniones, tanto con el sector privado como con autoridades locales.
En su primer viaje hacia el norte del país, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, visitó la región de Antofagasta durante esta semana.
En una gira que inició el miércoles y sigue durante este viernes, el diplomático sostuvo distintos encuentros, tanto con el sector privado como con autoridades locales. Todos dados a conocer a través de sus redes sociales.
El embajador inició con una visita a la planta de litio La Negra de Antofagasta -perteneciente a la empresa estadounidense Albemarle- y destacó el trabajo que realizan de investigación y desarrollo (I+D) e innovación, además del proyecto piloto de extracción directa que ya está en fase de pruebas.
Según dio a conocer a través de su cuenta en X, “seguiré apoyando las inversiones de EEUU en Chile que impulsan una transición energética más segura y sostenible”.
El litio es un recurso crucial para las tecnologías de hoy y del futuro. En Antofagasta, recorrí la Planta de Litio La Negra de la empresa estadounidense Albemarle y vi de cerca cómo agregan valor con I+D e innovación—incluido su proyecto piloto de extracción directa (DLE), ya en… pic.twitter.com/68FFgpIAur
En esa línea, también tuvo un encuentro en el laboratorio de la tecnológica estadounidense EnergyX para conocer los planes de extracción directa de litio que tienen en el país.
“EnergyX está lista para invertir fuerte en Chile, impulsar empleos y aportar a la resiliencia de la cadena de suministro de minerales críticos de EEUU, fortaleciendo la relación económica entre nuestros países”, escribió en X.
Otro enfoque en su visita fueron los puertos. Judd estuvo en el puerto de Antofagasta para un recorrido y diálogo técnico, en el cual destacó el aporte de la región a la economía chilena.
“Los puertos modernos y seguros son centros logísticos clave para la resiliencia de la cadena de suministro de EEUU: desde el transporte de minerales críticos hasta el comercio de alimentos”, dijo.
Y agregó “puertos protegidos y bien coordinados fortalecen rutas de exportación e importación más confiables”.
Encuentro con autoridades
El embajador Judd también sostuvo una reunión con el jefe regional de la Policía de Investigaciones (PDI), Freddy Castro, esta mañana.
El encuentro abordó los desafíos de seguridad pública y la dinámica migratoria de la región.
“En particular, conversamos sobre las amenazas de organizaciones criminales transnacionales (TCOs) en la frontera y nuestra cooperación para seguir usando la tecnología BITMAP, además de la iniciativa de seguridad de contenedores”, indicó en X.
En tanto, el jueves también se reunió con el fiscal regional, Juan Castro Bekios, “para conversar sobre cómo fortalecer nuestra cooperación y apoyar los esfuerzos de Chile para enfrentar la delincuencia, proteger a las comunidades y reforzar el estado de derecho”.
Chile es un socio clave para avanzar hacia una región más segura y resiliente. Me reuní con el Fiscal Regional, Juan Castro Bekios, para conversar sobre cómo fortalecer nuestra cooperación y apoyar los esfuerzos de Chile para enfrentar la delincuencia, proteger a las comunidades… pic.twitter.com/2aQqNxg9NE
