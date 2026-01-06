Mayor rechazo y nexo con crimen organizado: la fotografía de la CNC al comercio irregular
Un 65% asoció al comercio ambulante con conceptos negativos.
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) publicó este martes la tercera edición de la Encuesta Nacional sobre el Comercio Ilícito y Contrabando en Chile, con señales de las principales problemáticas relacionadas a este fenómeno.
El sondeo, que contó con una base total de 576 entrevistados, dio cuenta de que un 65% de los consultados asoció al comercio ambulante con conceptos negativos, como delitos y actividades ilegales, en específico como evasión, piratería y engaño.
Alrededor de nueve de cada 10 personas reconoce que la venta de productos ilegales o falsificados genera daño al país y a los ciudadanos al no pagar impuestos, reconociendo que se exponen a sanciones y que, muchas veces, hay mafias detrás.
El desacuerdo con la presencia de estas actividades alcanzó a cerca de dos tercios de la población en 2025, mostrando un endurecimiento del juicio social respecto de mediciones anteriores, sobre todo respecto a contrabando y comercio ambulante.
Una mayoría percibe que el comercio ambulante informal, el contrabando y la piratería están muy presentes a nivel nacional, pero solo alrededor de un tercio identifica una presencia alta en su propio barrio, lo que refleja una externalización territorial del problema
Otra cifra relevante es la de quienes no compran en el comercio irregular por falta de calidad, garantía y autenticidad, la que tuvo una variación positiva de ocho puntos porcentuales en un año, pasando de un 16% a un 24% del total de los encuestados.
En esa línea, el porcentaje de encuestados que ve una relación entre el comercio ambulante y el narcotráfico subió a un 65%, en comparativa con lo plasmado en los dos años anteriores, con un 58% y 59%, respectivamente, de acuerdo con la CNC.
