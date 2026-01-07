Otra vez un camión boliviano: nuevo volcamiento en Parque Nacional Lauca obliga a Conaf a activar protocolos de emergencia

El incidente provocó el vertido de 600 litros de combustible sobre un bofedal en el sector Las Cuevas. Conaf ya coordina el retiro de material contaminado en una zona de alto tráfico internacional amparado por el Tratado de 1904 con el país vecino.

Un nuevo siniestro vial encendió las alarmas ambientales en la Región de Arica y Parinacota. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó sus protocolos de emergencia tras el volcamiento de un camión de carga con patente boliviana al interior del Parque Nacional Lauca, situación que derivó en un derrame de hidrocarburos sobre un ecosistema protegido.

El accidente se registró específicamente en el kilómetro 140 de la Ruta 11-CH, en el sector conocido como Las Cuevas. Según la información técnica preliminar, el impacto provocó la ruptura del estanque de combustible del vehículo, liberando aproximadamente 600 litros de petróleo directamente sobre bofedal, humedales altoandinos claves para la biodiversidad de la zona.

El factor del libre tránsito

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la tensión existente entre la conservación ambiental y el flujo logístico sobre la zona. La Ruta 11-CH es el principal corredor del comercio exterior boliviano hacia el puerto de Arica. Cabe recordar que, bajos las disposiciones del Tratado de Paz y Amistad de 1904, firmado tras la Guerra del Pacífico, Chile garantiza a Bolivia el más amplio y libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico.

Esta condición geopolítica implica un flujo constante e intenso de vehículos de alto tonelaje que, inevitablemente, deben atravesar zonas de alta sensibilidad ecológica como la Reserva de la Biosfera Lauca, generando episodios recurrentes de accidentes con potencial daño ambiental.

El caso más reciente apenas ocurrió en noviembre, cuando otro camión boliviano se volcó en el Lago Chungará derramando cerca de 6 mil litros de aceite de soya y causando la muerte de 15 mil aves, emergencia cuyas labores de limpieza se mantienen hasta hoy.



Mitigación y respuesta

Tras el siniestro, se desplegaron en el lugar equipos de guardaparques de Conaf, junto a Bomberos de Putre, Carabineros y la Delegación Provincial, coordinados por Senapred.

Lino Antezana Navarro, director regional de Conaf Arica y Parinacota, confirmó la rápida respuesta ante la emergencia. “Desde el primer momento activamos los protocolos junto a los organismos de emergencia. El derrame corresponde al combustible del propio camión y, una vez retirado el vehículo, se procederá al retiro del suelo contaminado y a la evaluación técnica del bofedal, con el objetivo de avanzar en su adecuada restauración”, señaló la autoridad.

La institución informó que mantendrá un monitoreo permanente en la zona para supervisar las labores de limpieza y evaluar el impacto real sobre el humedal afectado.