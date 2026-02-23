"La confianza está perdida": Gobernador de Arica encara a directiva de Zofri y anuncia ofensiva para frenar concesión hasta 2050

Lo que estaba previsto como una ceremonia protocolar para la entrega del 15% de los ingresos brutos de Zofri a los municipios de la Región de Tarapacá terminó convirtiéndose en un fuerte emplazamiento político. La actividad, realizada este viernes recién pasado a mediodía en el Hotel Antay, reunió a autoridades locales y ejecutivos de la compañía en un ambiente que rápidamente cambió de tono.

En ese contexto, el gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco, encaró directamente a la directiva de la empresa por la renovación anticipada de la concesión hasta 2050. El punto más tenso del evento llegó cuando emplazó al presidente del directorio de Zofri, Iván Berríos. “La confianza está perdida. Te lo dije en privado y hoy te lo digo mirándote a los ojos y enfrente de todos y no hablo como persona, hablo en nombre del Gobierno Regional”, declaró Paco, en una muestra de la fractura entre la autoridad y la administración de Zofri.

El gobernador fue más allá y señaló: “No puedo pararme aquí a aplaudir y felicitar si estoy decepcionado, porque he perdido toda la confianza en Zofri. Se han convertido en una empresa inmobiliaria, todos lo saben”.

Junto con eso, confirmó que el Gobierno Regional impulsará acciones administrativas, políticas y legales para revertir la renovación anticipada. Entre ellas, una presentación ante la Contraloría, en coordinación con alcaldes y gremios productivos de Arica. El Gobernador también sostuvo que, a pocos días del cambio de mando presidencial, corresponde que el próximo gobierno nacional asuma el cierre de este proceso, dada la magnitud de la decisión y las dudas planteadas en torno a su tramitación.

La renovación fue aprobada hace unos días, por la junta de accionistas de Zofri S.A., en un proceso que a nivel regional ha sido interpretado como un cierre anticipado del contrato antes del cambio de gobierno. Diego Paco cuestionó la falta de participación de Arica y Parinacota en la negociación y calificó la operación como una gestión realizada “entre cuatro paredes” acordada desde Santiago.

Aporte territorial de Zofri

Desde Zofri defendieron la renovación como una señal de estabilidad para sostener inversión y desarrollo en el norte.



La companía concretó la entrega del 15% de sus ingresos brutos correspondientes al ejercicio 2025 a las comunas de Arica, Camarones, Putre y General Lagos, por más de $2.065 millones, en el marco del mecanismo establecido en la ley de concesión, indicando que, desde el inicio del sistema franco, el aporte acumulado en la región supera los $64.000 millones, recursos destinados exclusivamente a proyectos de inversión pública local.



En la actividad, Berríos sostuvo que “la renovación 2026–2050 permite proyectar a Arica como eje logístico del Corredor Bioceánico Central, con inversiones estructurales, estabilidad jurídica y una visión de largo plazo que integra competitividad y desarrollo regional”. En esa línea, se presentó un plan de inversiones por cerca de $18.000 millones para Arica, que contempla nueva urbanización en el Parque Industrial Chacalluta, un terminal logístico, infraestructura energética fotovoltaica y un centro de negocios, iniciativas orientadas a consolidar el rol de la ciudad como nodo estratégico del norte del país.

Alcalde de Arica se sumó a las críticas y pide una zona franca propia

En línea con el emplazamiento del gobernador regional, el alcalde de Arica, Orlando Vargas, también tomó posición frente a la renovación de la concesión hasta 2050 y abrió un flanco adicional en el debate, en la necesidad de que la ciudad cuente con una zona franca propia. La autoridad comunal expresó su desacuerdo con una decisión que según sostuvo impactará directamente a Arica por los próximos 25 años

Vargas recordó que en 1992 se otorgó a Arica una Zona Franca Industrial que, en la práctica, ha dependido de Iquique, situación que a su juicio ha limitado el desarrollo de la comuna. “Hoy nos dicen, crezcamos juntos, pero ¿cómo? ¿Dependiendo de Iquique siempre? No estamos de acuerdo” planteó.