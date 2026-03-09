Arica habilita 46 hectáreas en Chacalluta para un centro logístico que conectará carga brasileña con Asia
El proyecto, que contempla una inversión cercana a US$ 5 millones, podría reducir los tiempos de traslado hacia los mercados asiáticos a la mitad respecto de otras rutas comerciales.
Un nuevo paso en la conexión logística entre Brasil y el norte de Chile se concretó con la firma de un contrato de arriendo de 46 hectáreas de terrenos fiscales en el sector de Pampa Chacalluta, en Arica, donde se proyecta la construcción de un centro logístico destinado a movilizar carga brasileña hacia los mercados asiáticos.
Los terrenos, ubicados a un costado del aeropuerto Chacalluta, fueron entregados por el Ministerio de Bienes Nacionales tras más de tres años de gestiones entre empresarios brasileños y autoridades regionales. El proyecto contempla una inversión estimada en US$ 5 millones para obras de cierre perimetral y habilitación del recinto.
La iniciativa busca posicionar a Arica y su puerto como una alternativa para la salida de productos provenientes del estado brasileño de Rondonia como soja, café, productos ganaderos y pesqueros, con destino a Asia a través del océano Pacífico. Según los impulsores del proyecto, una de las principales ventajas del corredor logístico es la reducción en los tiempos de traslado hacia los mercados asiáticos, que podría alcanzar cerca de un 50% respecto de otras rutas, ampliando así el potencial exportador de Brasil.
El seremi de Bienes Nacionales de Arica y Parinacota, Rodrigo Díaz, destacó el impacto que podría tener la iniciativa para la región. “Contentos como Gobierno y como Ministerio de cumplir este viejo anhelo de poner a disposición propiedad fiscal para empresas que vienen de Brasil, con 460 mil metros cuadrados a un costado del aeropuerto Chacalluta”. La autoridad agregó que el desarrollo del polo logístico se articula con otros sectores productivos del territorio, como el transporte y la actividad agrícola de Pampa Concordia.
Astros alineados
Desde el Gobierno regional también subrayaron el proceso de coordinación institucional que permitió avanzar con la iniciativa. La seremi del Trabajo y Previsión Social y seremi de Gobierno (s) Jennifer Lazo, señaló que “han sido tres años de trabajo por parte de varias instituciones del Estado”. Según indicó el proyecto forma parte de una mirada más amplia de desarrollo regional que busca dinamizar la economía local y ampliar las oportunidades de empleo en Arica y Parinacota.
Desde el ámbito portuario, el gerente general de la Empresa Portuaria de Arica, Jorge Cáceres, también valoró el avance del proyecto, destacando su relación con la proyección del corredor bioceánico que conecta el interior de Sudamérica con el océano Pacífico.
“Esto que celebramos es una suma de esfuerzos, de voluntades, donde los astros se han alineado y han posibilitado este paso”, señaló.
Expectativas en Brasil
El proyecto también ha generado expectativas en Brasil. El diputado federal por Rondonia, Lucio Antonio Mosquini, valoró la apertura de una nueva ruta comercial hacia el Pacífico para la producción del interior brasileño. “Esto es un verdadero hito para Rondonia, que se nos abran las puertas del Pacífico”, afirmó.
El parlamentario indicó además que el centro logístico permitirá facilitar el movimiento de carga tanto desde el mercado asiático hacia Brasil como desde Rondonia hacia Asia, abriendo también una alternativa para otros estados como Acre y Mato Grosso.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud.
