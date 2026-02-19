Arica elimina el efectivo en micros y desde junio operará con pago 100% electrónico

La ciudad dejará atrás el efectivo en el transporte público luego de renovar 241 buses en la región y destinar más de $9 mil millones a la actualización de la flota y el sistema.

El pago en efectivo tiene fecha de salida en las micros de Arica. En marzo parte la implementación del sistema electrónico con modalidad mixta y desde el 1 de junio de 2026, todos los recorridos urbanos operarán sólo con medios digitales. La medida es impulsada por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de la seremi regional y contempla la instalación de validadores electrónicos en la totalidad de las máquinas. El sistema funcionará con tarjeta y código QR.

El seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Pablo Maturana, afirmó “con este paso, Arica vuelve a la vanguardia en modernización del transporte público regional. Esto no es un piloto ni una promesa, es un cambio concreto que las y los ariqueños verán todos los días en sus recorridos habituales”.

En esa línea, el seremi explicó que ya se están instalando validadores electrónicos en la totalidad de las micros de la ciudad y que el proceso incluirá una etapa de educación para los usuarios, especialmente adultos mayores. La marcha blanca se extenderá hasta mayo, período en el que se podrá pagar tanto en efectivo como con tarjeta. “estamos instalando los validadores en todas nuestras micros. Se viene un proceso de educación sobre el uso de esta tecnología, sobre todo para adultos mayores. Tendremos una marcha blanca que va a durar hasta mayo donde se recibirán pagos en efectivo también. Ya a contar del 1 de junio el pago va a ser 100% electrónico a través de los distintos medios que implementamos”.

Costo y funcionamiento

La tarjeta Kupos tendrá un valor de $ 2.500 tanto en su versión general como para personas mayores. Será recargable en línea y en puntos físicos. Los estudiantes podrán utilizar su TNE 2026 validada como medio de pago. El pasaje se cancelará acercando la tarjeta o el QR al validador instalado al ingreso del bus. Según la empresa tecnológica a cargo, el sistema permitirá trazabilidad de viajes, registro de validaciones en tiempo real y mejor gestión de recorridos y frecuencias.

Miguel Saavedra, representante de Línea 2, explicó “con este sistema buscamos que el viaje sea más cómodo y respetuoso, especialmente para estudiantes y personas mayores. Ya no tendrán que interactuar con el conductor para pagar (…)sólo suben, validan y se sientan tranquilos”.

Foco en adultos mayores

En tanto, el municipio anunció que dispondrá de 2.500 tarjetas para personas mayores, quienes deberán enrolarse en la oficina comunal del adulto mayor para acceder a la rebaja tarifaria. El alcalde Orlando Vargas sostuvo “esto es un trabajo que venimos haciendo desde el año 2024 con la federación de taxi buses de Arica. Qué bueno que se hayan sumado desde kupos y ahora tenemos algo consolidado. La municipalidad va a disponer de 2.500 tarjetas para nuestros adultos mayores, para que accedan al pasaje a mitad de precio. Esto invita al ciudadano a volver al transporte público”.

El sistema ya opera en parte de la flota y se extenderá progresivamente a todos los recorridos antes de junio. Además, se reforzará la fiscalización para evitar evasión y las tarjetas serán de uso individual, con bloqueo temporal tras su validación.

Con esto, Arica se suma a las ciudades que eliminan el pago en efectivo en buses urbanos, en un esquema que busca ordenar el recaudo, reducir riesgos asociados al manejo de dinero y digitalizar la operación del transporte mayor en la región.

Inversión y renovación de flota

La eliminación del efectivo se inserta en un proceso de modernización que comenzó en agosto de 2025 cuando se concretó la incorporación de 12 buses eléctricos y 7 unidades diésel al sistema urbano de Arica, en el marco del programa Renueva tu Micro. La iniciativa implicó una inversión de $2.108 millones para el retiro de 19 máquinas antiguas y su reemplazo por unidades más eficientes y con menor emisión.

Según datos oficiales, entre 2011 y 2024 se han renovado 241 buses en la región de Arica y Parinacota, con recursos del Gobierno Regional que totalizan $6.946 millones. Ese proceso permitió reducir la antigüedad promedio de la flota y avanzar hacia un esquema con mayor eficiencia operacional y menor impacto ambiental.

Con la puesta en marcha del pago 100% digital desde junio de 2026, el sistema urbano completa una 2º etapa de modernización, primero con la renovación de flota, luego digitalización del pago y registro de los viajes, lo que permitirá un mayor control de la recaudación, mejor gestión de la operación y menos efectivo en circulación.