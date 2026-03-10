Agrícola Tarapacá lleva a tribunales disputa con SMA tras rechazo a plan de expansión de instalaciones productivas
La controversia tiene su origen en un procedimiento sancionatorio iniciado por la SMA debido a la construcción y operación de instalaciones avícolas de dimensiones industriales sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA)
Noticias destacadas
La expansión de las instalaciones productivas de Agrícola Tarapacá en la comuna de Arica abrió un nuevo frente judicial con el regulador ambiental. La empresa presentó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental para impugnar la decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente, que rechazó el programa de cumplimiento presentado por la compañía en medio de un proceso sancionatorio por denuncias de olores, ruidos y presuntas irregularidades en permisos.
La controversia tiene su origen en un procedimiento sancionatorio iniciado por la SMA debido a la construcción y operación de instalaciones avícolas de dimensiones industriales sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA), en circunstancias que, según la autoridad, dichas instalaciones superaban los umbrales de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En particular, la formulación de cargos se refiere al desarrollo de actividades de crianza, engorda, postura y reproducción de animales avícolas en el Valle de Lluta, comuna de Arica, configurándose, según la SMA, una hipótesis de elusión al SEIA.
De acuerdo con la reclamación presentada por la empresa, el rechazo del Programa de Cumplimiento (PdC) se fundó principalmente en una supuesta insuficiente identificación y caracterización de los efectos de la infracción, especialmente en materia de olores y ruidos. A juicio de la SMA, esa falta de precisión impedía verificar si las medidas propuestas cumplían con los criterios de integridad, eficacia y verificabilidad exigidos por la normativa.
En esa línea, la autoridad cuestionó que el análisis presentado por la empresa no abordara adecuadamente la magnitud y alcance de los efectos negativos. También observó que el estudio no consideraba la totalidad de los gases que pueden componer las emisiones odorantes y utilizaba parámetros que, según la SM, no eran idóneos para evaluar posibles afectaciones a receptores sensibles. El regulador sostuvo además que el análisis no reflejaba correctamente el escenario infraccional imputado y que omitía otras fuentes relevantes de olor. En materia de ruido, la autoridad indicó que no se justificó la ausencia de nuevas mediciones en condiciones de menor ruido de fondo y que tampoco se realizaron predicciones mediante el procedimiento técnico establecido en la norma ISO 9613.
A partir de estas observaciones, la SMA concluyó que no era posible determinar la eficacia de las medidas intermedias propuestas por la empresa para eliminar, contener o reducir los efectos sobre la salud humana y las molestias a la población cercana.
Respuesta de la empresa
Por su parte, Agrícola Tarapacá sostiene que la SMA exigió antecedentes propios de una evaluación ambiental completa, excediendo el marco de revisión que corresponde a un Programa de Cumplimiento. La empresa también plantea que la autoridad habría confundido distintas instalaciones al analizar los efectos de la infracción.
En su presentación ante el tribunal, la compañía alega además el decaimiento del procedimiento, el cumplimiento de los requisitos del PdC, errores en el análisis de los efectos y la vulneración de los principios de contradictoriedad e igualdad ante la ley.
Asimismo, sostiene que el PdC refundido contemplaba diversas medidas ya en ejecución, entre ellas manejo de guano, gestión de residuos y mortandades, monitoreo de olores, control de plagas, medidas de abatimiento, relacionamiento comunitario y el compromiso de ingresar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al SEIA. A juicio de la empresa, estos elementos demostrarían que se trataba de un programa serio y eficaz.
El proyecto
Las instalaciones avícolas de Agrícola Tarapacá S.A. se ubican en el Valle de Lluta, en la comuna de Arica. El complejo productivo comprende tres grandes unidades desde gallinas ponedoras y planta de calibre destinadas a la producción de huevos comerciales hasta gallinas reproductoras para la producción de huevos fértiles y broilers orientados a la engorda para producción de carne.
Según la reclamación, la empresa mantiene instalaciones en el sector desde antes de la entrada en vigor del SEIA. Posteriormente se sumaron nuevas construcciones, siendo las últimas de ellas de 2007.
Tras admitir a trámite la reclamación, el tribunal requirió a la SMA la presentación de un informe con los fundamentos de la decisión impugnada.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ximena Lincolao, nueva ministra de Ciencia: “Ser parte del ecosistema de startups de EEUU moldeó mi forma de pensar sobre la innovación”
En LinkedIn, la secretaria de Estado anunció su salida de BuildWithin, la compañía que fundó. En el post, agradeció la confianza del Presidente José Antonio Kast para sumarla a su gabinete y destacó la visión del mandatario respecto del rol de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete