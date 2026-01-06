Cancillería remueve a embajadora chilena en Nueva Zelanda tras polémica por Rapa Nui

Durante la sesión de la comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, el canciller, Alberto van Klaveren, confirmó el cese en sus funciones de la hasta entonces embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati.

La salida de la diplomática será el 31 de enero, poniendo término a su destinación en ese país. Luego de ello quedará disponible para cumplir las funciones que el Ministerio de Relaciones Exteriores le encomiende.

La remoción se dio después de que Pakarati compartió en sus redes sociales un mensaje acerca de la autodeterminación de Rapa Nui, junto con conocerse una entrevista que concedió en septiembre a un medio neozelandés, en la que también se refirió al autogobierno de la isla.