Sebastián Edwards: "Kast tiene que nombrar un gabinete de gran peso específico y ahí hay algunas dudas"

El economista y académico de la UCLA recalca que una de las prioridades para el inicio del nuevo Gobierno debe ser facilitar la inversión por medio de invariabilidad tributaria.

Como una “clara, profunda e inapelable derrota de la izquierda identitaria que nunca entendió las urgencias de los ciudadanos, y que hasta el último momento siguió con sus posiciones de elitistas, con un wokismo inconsecuente que ya ha ido decayendo en el mundo entero”, calificó el economista Sebastián Edwards, el resultado de la elección presidencial de este domingo en favor de José Antonio Kast.

“Es una fuerte derrota del Frente Amplio, el que se mantuvo divorciado del verdadero sentido popular. La brecha electoral es también un claro rechazo a este gobierno. Pero quizás lo más importante es entender que los chilenos no sintonizan con el PC, un partido nostálgico, completamente fuera de lugar en el Siglo 21”, señaló el académico de la Universidad de California (UCLA).

Bajo su óptica, “una cuestión interesante es si Jeannette Jara va a renunciar al PC y liderar un nuevo conglomerado de izquierda moderna. Mi conjetura es que no lo va a hacer. Creo que va a seguir con su militancia disciplinada y muy siglo 20, muy década de los 1980”.

- ¿Cuáles son los mayores retos que le plantea a Kast este alto respaldo?

- La ciudadanía tiene enormes expectativas, y el gran desafío es no defraudar esas expectativas. Eso requiere tomar medidas inmediatas que entreguen una señal clara de que efectivamente será un gobierno de emergencia. El gobierno no debe perder ni un minuto en rencillas políticas. Cuestiones como quién presidirá la Cámara deben zanjarse en las próximas semanas, antes de la transmisión del mando. No deben distraer de la toma de decisiones importantes. Una medida de gran significado sería lograr la aprobación del proyecto de la RUF en pocos días. En lo económico es esencial destrabar el máximo de proyectos de inversión.

- A su juicio, ¿Kast debe buscar un gobierno de unidad, de coalición o sólo una alianza?

Un gobierno de coalición es de vital importancia. Mientras más amplia mejor. Nada de la tontería de los “círculos concéntricos” que ideó el Frente Amplio. JAK incluso debiera considerar nombrar en puestos de gran responsabilidad a personas de centro izquierda que han pertenecido al círculo del laguismo. Mientras más gente esté adentro, mejor.

- Pensando en los primeros 100 días, ¿cuáles son las medidas más urgentes desde una óptica general?

- Es fundamental que en la primera semana la población entienda que las posiciones de campaña eran serias. Como dije, lograr un acuerdo para aprobar la RUF es de esencia. También cambios en las instrucciones a carabineros, y la introducción en el día uno de una batería de proyectos legislativos que aborden los temas migratorios, sociales como vivienda, y económicos. Ahora, para que esto funcione JAK tiene que nombrar un gabinete de gran peso específico. Y ahí hay algunas dudas, especialmente en lo que a jefe de gabinete se refiere. En eso no puede haber errores. El gobierno de Boric empezó a hacer agua antes de asumir, al nombrar un gabinete que, con contadas excepciones como Mario Marcel, era muy mediocre.

- En lo estrictamente económico, ¿qué será lo más desafiante?

- La economía chilena necesita un revolcón. Y ese revolcón empieza con un salto en la inversión. Con señales claras y medidas como las discutidas en la campaña por JAK y Matthei eso se puede lograr. Hay mucho talento en los economistas de Matthei: Sebastián Claro, Sergio Urzúa, Gonzalo Sanhueza, Cecilia Cifuentes.

- ¿Qué medida económica debiera ser la bandera más importante de la partida del nuevo Gobierno?

Facilitar la inversión por medio de invariabilidad tributaria es de esencia. También hay que pensar en el largo plazo. Y ahí un enorme desafío es la fuerza de trabajo. El ordenamiento migratorio urgente tiene que ir acompañado de análisis sobre el futuro y las necesidades de mano de obra.

- ¿El cobre sobre US$ 5 la libra puede cambiarle el escenario a la caja fiscal de Kast? ¿Podría resolver la estrechez fiscal?

No va a solucionar el problema, pero puede relajar la estrechez. Pero es esencial recordar que el cobre tiene ciclos. Durante las bonazas es necesario ahorrar para los periodos de vacas flacas.

“Reencontrarse con ‘lo popular’”

- Por el lado de la izquierda, ¿qué reacción esperaría? ¿Cuál es el mensaje para este sector?

- Para la izquierda esta ha sido una debacle absoluta. Si quiere sobrevivir tiene que sacudirse de los identitarios de nicho y elitistas, sacudirse de las Emilia Schneider y de los Winter. La izquierda tiene que reencontrarse con “lo popular”. Yo creo que el FA ni siquiera entiende que significa eso. Tienen que volver sobre la historia de la izquierda, comprender sus luchas y adecuarlas al siglo 21.

- ¿Cuál es el mensaje para el Gobierno de Gabriel Boric?

- El discurso del Presidente fue bueno y sus palabras sobre la importancia de la democracia fueron significativas.

- Usted dijo hace unos meses que este escenario le abre el espacio a Franco Parisi. ¿Lo mantiene?

- Lo que dije fue esto: si a JAK le va mal, se la abre la cancha a Parisi. Pero este no es el momento para ahondar en ese tema. En este momento, hay que desearle al nuevo Gobierno el mayor de los éxitos. Ojalá que le vaya muy bien. Es lo que a Chile le conviene.