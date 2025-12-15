Kast marca sello de mandato con llamado a la unidad: “Chile se construye con Gobierno y oposición”

El mandatario electo sostuvo que trabajarán incansablemente por “recuperar la tranquilidad, por recuperar el orden, por recuperar el crecimiento, por recuperar la esperanza”.

En un discurso de 54 minutos frente a sus partidarios el Presidente electo, José Antonio Kast, marcó la hoja de ruta de lo que será su Gobierno a partir del 11 de marzo de 2026, remarcando la necesidad de unidad de todos los sectores para sacar a Chile delante de las urgencias que enfrenta en materias como seguridad y economía.

El triunfador de la elección de este domingo afirmó que “es un día de alegría, aquí ganó Chile y la esperanza de vivir sin miedo” junto con expresar que espera tener cuatro años de un buen Gobierno, donde “vamos a restablecer la ley y el respeto a la ley en todas las regiones, sin privilegios políticos ni administrativos”.

Kast subrayó que una de las prioridades de su administración será gobernar en conjunto. “Quiero decirlo claramente: Chile se construye con Gobierno y con oposición. Cuando lleguemos a La Moneda voy a invitarla (a Jara) a una reunión, para escuchar sus críticas y también sus aportes. Porque Chile necesita diálogo, altura de miras y sentido de país”, dijo.

Ante sus partidarios, asesores cercanos y dirigentes de los partidos que lo apoyaron, también valoró los apoyos de Evelyn Matthei, el exmandatario Eduardo Frei y recordó al exPresidente Sebastián Piñera, cuyos hijos estaban entre los presentes en la celebración.

En varios pasajes de su intervención, Kast indicó que “el respeto estará en nuestro Gobierno, porque si prima la violencia y los gritos es difícil salir adelante” y pidió la misma actitud para Jara, afirmando que “ella se la jugó con su estilo hasta el final y se lo valoro”. Al enfrentar las pifias del público, señaló que “un Gobierno no se construye solo con los partidarios (...) Voy a ser el Presidente de todos los chilenos sin excepción”. A la vez, expresó que “la unidad no es pensar igual o callar ideas, es tener un propósito común”.

Tratando de poner en perspectiva las expectativas, el Presidente electo indicó que “este lunes comienza el tiempo del deber, del trabajo intenso y decisiones difíciles”, enfatizando que “no hay soluciones mágicas, no cambia todo de un día para otro, pero si cada día las cosas pueden ir mejorando”.

Incluso, puso sobre la mesa que “vamos a tener un año duro, porque las finanzas no están bien; solo si hay seguridad habrá más inversión”.

En su opinión, “esta victoria no es la meta. Este es solo el punto de partida y los cambios comenzarán de inmediato, pero los resultados no serán al día siguiente. Se requiere constancia, fortaleza, esto no es magia, lo que les prometo es trabajo, orden, decisión y convicción”.

Cumpliendo con su palabra de campaña, señaló que “para mí no es fácil renunciar al Partido Republicano, pero entiendo que se necesita un Presidente para todos los chilenos”.

Kast indicó que “no imagino un Gobierno sin Chile Vamos” y parte de los otros partidos que lo apoyaron en segunda vuelta. Puntualizó que “la emergencia no significa autoritarismo” y que los hitos de su Gobierno serán “seguridad, migración y progreso económico”.

Adelantó que espera impulsar “acuerdos nacionales para resolver los grandes problemas de nuestro país” y manifestó que “Chile no puede normalizar el fuego, quemar una micro o barricadas, saqueos o matonajes, eso no es aceptable; los vamos a empezar a enfrentar. Queremos un Chile libre y próspero para todos”.

A su vez, reiteró que espera “debatir como adversarios, no como enemigos, Chile avanza unido”.

Kast afirmó, además, que llega al Ejecutivo con una misión definida. “Vengo a liderar una misión de recuperación nacional. Recuperar la tranquilidad, recuperar el orden, recuperar el crecimiento y recuperar la esperanza”, señaló.

En esta línea, el futuro mandatario planteó “que cada uno decida libremente en el Parlamento, en los municipios, en las gobernaciones, si quiere sumarse a la recuperación, al renacer de Chile. Pero nosotros vamos a trabajar incansablemente por recuperar la tranquilidad, por recuperar el orden, por recuperar el crecimiento, por recuperar la esperanza”. Y remató: “Nuestro desafío, es construir una mayoría de gobernabilidad, pero no desde el cuoteo, sino desde el acuerdo en lo esencial. Yo no quiero una coalición para la foto”.

Prioridades de su Gobierno

“Chile necesita dos cosas al mismo tiempo: Firmeza, para enfrentar lo que nos destruye y grandeza para construir lo que nos une”, remarcó José Antonio Kast en su discurso, haciendo referencia al crimen organizado y la impunidad. Sin embargo, resaltó tres urgencias: seguridad, inmigración, y progreso económico con empleo.

En el caso de la inmigración, el abanderado agradeció a los extranjeros en el territorio nacional que contribuyen con empleos, sin embargo, remarcó que a quienes se encuentran de manera irregular y que infrinjan la ley “tendrán que abandonar nuestro país”, comentó el reciente ganador.

Asimismo, comentó que a los “prófugos de la justicia, que la única posibilidad de que tiene una rehabilitación, es que se entregue antes de que tengamos que gastar recursos en capturarlo”. De igual manera, aseguró que a los criminales y delincuentes, “los vamos a encontrar y los vamos a juzgar y después los vamos a encerrar”.

“Chile necesita orden, orden en la calle, orden en el Estado, orden en las prioridades que se han perdido, el orden no es un capricho de la justicia”, continuó Kast, en esa afirmó la necesidad de que Chile vuelva a respetar a Carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, entre otros. Así, comentó que si Chile tiene seguridad, va a tener inversión.



A lo largo del discurso, que estas medidas, no se realizan “de un día para otro, vamos a tener un año duro”, así aseguró que las finanzas de Chile no están bien y “requiere compromiso de todos, y esfuerzo de los que hoy día dan trabajo, para que den más trabajo”.

Agenda día 1

El Presidente electo ya tiene la agenda lista para este lunes. Primero, asistirá a un desayuno en Paine con vecinos de la comuna en que reside.

Cerca de las 11:30 horas se espera que asista a La Moneda para reunirse con el actual Presidente de Gabriel Boric, donde irá acompañado de su señora Pía Adriasola; su jefe de campaña, Martín Arrau, y el presidente de Republicanos, Arturo Squella.

Al mediodía se llevará a cabo una reunión en el nuevo comando del próximo mandatario, ubicado en calle La Gloria 88, en Las Condes, con las diversas directivas de los partidos políticos entre ellos Chile Vamos, Nacional Libertarios, Amarrillos y Demócratas; entre otros.

Se espera que durante la jornada Kast comparta con las directivas de partidos su visión de Gobierno. Sin embargo, es probable que más adelante se realice una nueva reunión para coordinar tareas y labores entre los partidos.

Desafío 90

Junto con expresar su alegría por el triunfo, el economista y asesor de Kast, Bernardo Fontaine, señaló que ahora viene el cambio que Chile estaba esperando: “Va a ser difícil, va a haber errores, pero desde el primer día van a ver acciones para mejorar el nivel de vida de los chilenos”.

El encargado del plan Desafío 90 para los primeros tres meses de Gobierno, indicó que “acá hay un trabajo para despegar económica y socialmente con mucha fuerza”.

Explicó que el plan “está listo y espero presentárselo al Presidente esta semana para profundizarlo y ver detalles. Lo que tenemos claro es que no tenemos ni un minuto que perder desde que se asume en marzo con acciones, cambios legislativos (...) Se requiere también el apoyo del Parlamento para lograr que Chile despegue”.