El lunes de Kast ya está definido: reuniones políticas y actividades ciudadanas
Al mediodía se llevará a cabo una reunión en el nuevo comando del próximo Presidente con las diversas directivas de los partidos políticos entre ellos Chile Vamos, Nacional Libertarios, entre otros,
Noticias destacadas
El Presidente electo de la Republica, José Antonio Kast ya tiene la agenda lista para este lunes.
Sin embargo, las actividades comienzan esta noche, ya que los más cercanos al Partido Republicano asistirán esta noche de domingo a una celebración en un restaurant de la comuna de Vitacura.
Por otro lado, según fuentes cercanas al abanderado, el próximo mandatario asistirá a una actividad ciudadana en la comuna de Paine durante la mañana de este lunes. En la actividad se reunirá con vecinos de la localidad donde tiene su hogar familiar.
Luego, cerca de las 11:30 hrs se espera que Kast asista al Palacio de la Moneda para reunirse con el actual Presidente de la Republica, Gabriel Boric.
Más tarde, al mediodía se llevará a cabo una reunión en el nuevo comando del próximo mandatario, ubicado en La Gloria 88, con las diversas directivas de los partidos políticos entre ellos Chile Vamos, Nacional Libertarios, entre otros.
Según fuentes, ya varios han confirmado su presencia al evento. Se espera que durante la velada José Antonio Kast comparta con las directivas de partidos su visión de Gobierno. Sin embargo, es probable que más adelante se realice una nueva reunión para coordinar tareas y labores entre los partidos.
