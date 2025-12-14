Jeannette Jara reconoce triunfo de José Antonio Kast: "La derrota siempre es breve"

La candidata aseguró que se comunicó con el Presidente electo, José Antonio Kast "para desearle éxito por el bien de Chile".

Desde su comando, la candidata oficialista y exministra del Trabajo, Jeannette Jara, reconoció este domingo el resultado de la segunda vuelta electoral en el país, que dio por ganador, con una amplia diferencial, a la carta del Partido Republicanos, José Antonio Kast.

En sus primeras palabras, Jara declaró haberse comunicado con el presidente electo, José Antonio Kast, "para desearle éxito por el bien de Chile y de todas las personas que viven en nuestro país

En su discurso tras reconocer el triunfo de Kast, la abanderada de Unidad por Chile expresó: "Es en la derrota donde más se aprende y es donde más firme debe ser la convicción democrática. Quiero agradecerles a las miles de personas que confiaron en este proyecto, a quienes trabajaron y se movilizaron de norte a sur".

Además, hizo un llamado a la unidad, siendo enfática en el rol de oposición que tomarán durante la próxima administración y agregó que "el aumento de las pensiones, la gratuidad de la educación superior, las 40 horas, el copago cero, los derechos de las mujeres, la libertad para amar y para decidir. Todo esto debe cuidarse siempre".

"Está claro que no obtuvimos el resultado que queríamos, pero la derrota siempre es breve", manifestó.

Mensaje por X

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile.



A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

Agregó: "A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho".