Renuncian los abogados que acompañaban a Monsalve desde el inicio del caso y asume Defensoría Penal Pública

Un cambio en el equipo de defensa del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, se dio a conocer en esta jornada debido a la renuncia de la dupla de abogados que lo acompañó desde el inicio del caso en que está formalizado y detenido por violación y abuso sexual en contra de una subalterna.

Los abogados Lino Disi y Cristián Arias renunciaron, misma situación que el 27 de noviembre protagonizó la entonces también abogada defensora de Monsalve María Inés Horvitz, quien decidió dar un paso al costado aduciendo “disparidad de criterios estratégico-jurídicos dentro del equipo” conformado por tres juristas “con prácticas profesionales separadas y con distinta orientación”.

Trascendió que diferencias de criterios en la defensa de la exautoridad habrían desencadenado en la renuncia del equipo de dos abogados que representaban a Monsalve.

Disi visitaba frecuentemente, primero en la cárcel de Rancagua y luego en Capitán Yáber a Monsalve para coordinar la estrategia de defensa.

En la parte procesal el ex subsecretario debía declarar este lunes 23 de diciembre por primera vez ante la Fiscalía, pero esta acción judicial se postergó hasta los primeros días de enero de 2025. La hasta hoy defensa también había solicitado levantar el secreto bancario de la ex autoridad con el propósito de demostrar que no había utilizado para beneficio propio el ítem de gastos reservados.

La Defensoría Penal Pública informó que asume la representación del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por violación y abuso sexual. Su abogado será el defensor local jefe de Santiago, Víctor Providel, quien debe reunirse con el ex subsecretario para fijar los primeros pasos a seguir.