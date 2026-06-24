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Director de Conadi afirma que cambios a Ley Indígena permitirán “adquisición de tierras con tasaciones a valor de mercado y trazabilidad auditable”

Ignacio Malig sostiene que los cambios buscan proveer herramientas y mecanismos que transformen las tierras en activos productivos, prósperos y sustentables para las comunidades.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Miércoles 24 de junio de 2026 a las 13:15 hrs.

Conadi compra proyecto Rodolfo Carrasco
<p>Director de Conadi afirma que cambios a Ley Indígena permitirán “adquisición de tierras con tasaciones a valor de mercado y trazabilidad auditable”</p>

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