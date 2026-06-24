"Falta de diálogo y pantomima": el duro round entre Quiroz y la senadora Vodanovic por el proyecto misceláneo que Hacienda insiste en que se vote hoy

El senador Arturo Squella (Republicano) señaló que “si para lograr esa mayor cantidad de votos favorables vas a debilitar y licuar el efecto que querías conseguir con este proyecto, prefiero ganar por un voto”.

Un duro cruce de declaraciones protagonizaron el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, ad portas de la eventual votación que debe realizar el Senado esta tarde de la idea de legislar del proyecto de ley misceláneo de reactivación y reconstrucción que impulsa La Moneda.

En el marco de un seminario organizado por La Tercera, Quiroz junto con exponer las ideas centrales de la normativa que, según dijo, busca recuperar el crecimiento, la inversión y darle competitividad tributaria al país, también planteó que es partidario de votar hoy en general a pesar de los insistentes llamados a abrir una ventana de negociación de la oposición y dejar la votación para la primera semana de julio, al regreso de la semana regional.

Pero Quiroz en su intervención argumentó la necesidad de avanzar pronto con el proyecto debido a que “le hemos puesto impuestos al crecimiento y no podemos seguir repitiendo lo que hemos hecho antes. Sin proyecto y crecimiento, el escenario es insostenible”.

Y adelantó que a la expectativa de lo que resuelvan los comité parlamentarios del Senado a las 15:00 horas sobre la votación “esperamos que se vote hoy en general y luego en discusión en particular esperamos que se siga manteniendo la suma urgencia que le ha puesto el Ejecutivo” y agregó “seguiremos trabajando para doblarle la mano al destino al que estábamos caminando hasta hace un tiempo” en alusión al bajo crecimiento y alto desempleo.

La senadora Vodanovic, luego de escuchar a Quiroz, sostuvo que “siento que la suerte ya está echada y no tengo problemas que se vote hoy, pero esto demuestra una conducta de no querer escuchar”.

Agregó que “lo que hace aquí el ministro es reafirmar su convicción y que para él el Senado es un trámite, pero las exposiciones que hubo sobre el proyecto la mayoría coinciden en que hay una sola certeza con el proyecto: que va a haber menor recaudación”.

Y anticipó: "Si este proyecto sin diálogo se vota hoy va a contar con todos los votos del PS en contra… entendemos que hay un gobierno que no nos necesita, toda esta pantomima, de que le llevemos documentos y luego no dialoga”.

En el mismo seminario estaba presente el senador y presidente del partido Republicano, Arturo Squella, quien sostuvo que es partidario de conversar y lograr entendimientos, pero precisó que “bienvenido que los proyectos se voten con la mayor cantidad de apoyos, pero los que creemos en la democracia luego de agotado el debate -que hemos tenido de sobra- y hay tiempo para seguir hablando, así que le recomiendo a la oposición que más que ir pensando en qué sacarle al proyecto es ver qué líneas de acción se le pueden ir sumando con el objetivo central del proyecto”.

Y advirtió: "Pero si para lograr esa mayor cantidad de votos vas a debilitar y licuar el efecto que querías conseguir con este proyecto, prefiero ganar por un voto”.

Agregó que “si seguimos pensando que las empresas son una suerte de cajero automático, en que siempre uno les puede ir sacando plata, eso no existe, pasa en las películas, pero en la vida real hay que generar las condiciones para atraer inversiones que hoy miran a Perú y Bolivia”.

Nuevamente Vodanovic tomó la palabra y señaló que en el Senado actualmente hay un “clima que no propicia el entendimiento y si el enfrentamiento…el gobierno quiere pinchar un voto desde acá para decir que tiene apoyo de este lado, así que no nos engañemos y veamos la suerte entre gitanos”.