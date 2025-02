Joanna Pérez: “Elizalde funciona de manera bien tránsfuga, generando proyectos o indicaciones que afectan nuestra democracia”

Mientras algunos sectores han guardado silencio respecto al interés que tendría el Ejecutivo de regular el voto extranjero en nuestro país, desde Demócratas recibieron con molestia el hecho de que se hubieran ingresado indicaciones en tal sentido a un proyecto de ley que se tramita en la Comisión de Gobierno en el Senado, que establece multas para los electores que no sufraguen en elecciones y plebiscitos. Una de las indicaciones del Gobierno le permite a los extranjeros votar sólo en las elecciones municipales y en los plebiscitos comunales.

En esta conversación con Diario Financiero, la diputada Joanna Pérez –quien, además, integra la Comisión de Gobierno de la Cámara- asegura que eso no pasará en dicha instancia, que Demócratas no lo respaldará y que “nosotros no vamos a permitir la discriminación que se da con migrantes que cumplen con las leyes”. Por otro lado, la legisladora se lanza en picada en contra del ministro de la Segpres Álvaro Elizalde.

- Entiendo que en la Comisión de Gobierno de la Cámara hay un proyecto que va en la línea de regular la votación de los extranjeros en Chile, ¿es así?

- Sí, entiendo que es del diputado Rubén Oyarzo.

- En ese contexto, ¿qué le parece la propuesta del Ejecutivo en el sentido de limitar las votaciones a elecciones municipales y otras regulaciones?

- Creo que el Gobierno está en deuda. Yo soy autora del voto obligatorio y el Gobierno no lo ha implementado de manera permanente, sino sólo de manera transitoria; y es una deuda que asumió en la gestión pasada, Elizalde, cuando era presidente del Senado. Porque nosotros legislábamos el voto obligatorio de la reforma y ellos la Ley Orgánica para habilitarlo. Y, hoy día, el Gobierno busca ganar elecciones por secretaría.

- ¿Por qué?

- Porque no corresponde igualar a una persona que está respondiendo a una migración ordenada, regular y segura, que tiene residencia de cinco años, con las personas que, por ejemplo, ingresan por pasos no habilitados, que son integrantes de bandas como El Tren de Aragua… Entonces, usted no puede habilitar eso, no está fortaleciendo la democracia y no está dando las mismas señales a quienes llegan por distintas olas migratorias o un médico que está aportando a nuestro sistema de salud, que ha hecho todo en regla y, además, es un profesional. Entonces, creo que el Gobierno, por razones políticas, hoy día… No nos olvidemos que fueron ellos, muchos parlamentarios de izquierda, que acudieron al TC, justamente para ver estas materias cuando se legisló la Ley Migratoria.

- Diputada, por lo que dice, entiendo que en el mundo político existe la sensación de que, efectivamente, los extranjeros en Chile votan por la derecha, ¿es así?

- Creo que ellos se dieron cuenta de que la ola migratoria más vinculada a venezolanos estaría con tendencia a votar por la derecha. Creo que la gente que quiere estar en Chile, lo que quiere es estar seguro y ellos también están por una migración ordenada, regular y segura. Y este Gobierno, como romantiza esa migración descontrolada y que le ha costado mucho asumir... El Gobierno tiene un problema con esa migración y lo que busca es regularizar a quienes hoy día están ingresando por pasos no habilitados, porque ya se cerraron los perdonazos que se dieron al cierre de la ley migratoria. Yo diría que (Álvaro) Elizalde habla de reformas políticas, pero por otro lado funciona de manera bien tránsfuga, generando proyectos o indicaciones que afectan nuestra democracia y que, en el fondo, no dan las mismas condiciones a quienes hoy día respetan nuestras leyes y tienen una residencia definitiva en nuestro país.

“Migración ordenada, regular y segura”

- El ministro y algunos dirigentes políticos han dicho que el actual sistema que permite votar a los extranjeros en Chile es una particularidad en el mundo, pese a ello ¿está de acuerdo con que los extranjeros que cumplen con los actuales requisitos puedan votar?

- Por cierto y el Gobierno no va tener nuestros votos con esta forma solapada de ingresar indicaciones, porque a ellos no les conviene, momentáneamente, el día de mañana podría convenirles. Entonces, uno no puede legislar por lo que a uno le conviene. Por eso digo que pareciera que el Gobierno quiere ganar elecciones por secretaría y eso no lo vamos a permitir. Cuando instalamos el voto obligatorio sirvió para salvar al país de una mala Constitución y hoy día nosotros no vamos a permitir la discriminación que se da con migrantes que cumplen con las leyes. Otros países tienen otros sistemas, pero no restringen a todos los migrantes, sino que también fijan normas. Podrá ser cinco o 10 años de residencia definitiva, pero el ministro Elizalde no puede estar cambiando las reglas del juego en cada elección.

- Entonces, ¿los votos de Demócratas no están disponibles?

- No, y en la Comisión de Gobierno eso no va a pasar, porque tenemos al diputado Oyarzo y a quien habla, que somos pro fortalecer la democracia con una migración ordenada, regular y segura y esto atentaría contra esa señal que estamos dando.

- ¿Se han contactado con el Ejecutivo para plantearle su posición?

- Es que el Gobierno no habla con las bancadas hasta el momento que tiene una votación. El ministro Elizalde no tiene una actividad muy proactiva en esa línea y menos en estas materias políticas. Ellos han hecho algunos acuerdos, pero que no nos obligan y tampoco hemos sido convocados en estas materias a hacer un diálogo. Ellos nos convocan cuando les conviene, en materia de pensiones, en materia tributaria, en materia de seguridad, nosotros hemos hecho aportes, pero aquí el ministro ha estado silente, porque en el fondo le gusta trabajar de manera solapada y eso no lo vamos a permitir. Demócratas no está disponible para esta jugarreta del Gobierno ni en el Senado ni en la Cámara.