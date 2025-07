Debate presidencial: Matthei y Kast coinciden en rebajar impuestos a empresas y foco en empleo, mientras Jara apunta a cohesión social y alzamiento del secreto bancario

“Volver a crecer: shock de inversión, shock de optimismo, cómo volvemos a crecer” y, más específicamente, “Chile Despega con inversión, empleo y crecimiento” fue la invitación y la premisa sobre la cual la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y el diario La Tercera reunieron este jueves a los candidatos presidenciales que van liderando las encuestas, en un nuevo panel de debate en que, esta vez, los representantes opositores parecieran haberse puesto de acuerdo tácitamente para confrontar a la aspirante oficialista a La Moneda.

De este modo, Evelyn Matthei (UDI) –candidata de Chile Vamos y Amarillos- y José Antonio Kast (PR) –apoyado por el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano- parecieron en público haber dejado atrás sus diferencias por un par de horas para confrontar a la comunista Jeannette Jara, de Unidad por Chile más la DC.

Los ejes del debate estuvieron en empleo, seguridad, inversión y responsabilidad fiscal. Sin embargo, todo este bloque estuvo cruzado por el tema del crecimiento económico y la seguridad ciudadana, al cual volvían todos más allá de la pregunta que comenzaran a responder.

El hilo conductor de Jara: cohesión social

Quien abrió los fuegos fue la candidata oficialista, quien partió aseverando que el crecimiento económico será uno de los pilares de su eventual gobierno; junto con la seguridad pública y dos temas sociales, como son el derecho a la salud y a la vivienda. Y desde su primera intervención, Jara marcó cuál sería su énfasis, convencida como estaba que de este debate no saldría con muchos votos si caso con alguno, como señaló en varias oportunidades, adelantó lo que sería el hilo conductor de su participación: “Hay algo que no nos puede fallar, que es apuntar a que Chile haga su mejor inversión y su mejor inversión es tener cohesión social, una democracia profunda y paz social”.

“Para eso los sectores que están excluidos o aquellos que en vez de dialogar tratan de imponer sus ideas, no van a servir para el Chile del futuro. Yo les ofrezco capacidad de diálogo”, fue la propuesta de Jara.

Crisis de empleo en la mira de Matthei y Kast

La primera frase que usaron los candidatos de oposición para iniciar el tema del empleo estuvo relacionada con las cifras de desempleo conocidas este miércoles y, en particular, con la magra cifra de creación de empleo en los últimos 12 meses. “Quedé devastada al ver que en un año se habían creado 141 empleos” dijo Matthei y añadió una lista significativa de planos en los que el país no habría avanzado o derechamente ha retrocedido, como en materia de pobreza, que ha aumentado. Tras lo cual hizo hincapié en que “estoy segurísima que con un cambio de timón (…) podemos tener un Chile del cual sentirnos orgullosos, las posibilidades están (…). Lo único que se requiere, sí, es capacidad de diálogo, porque esto lo vamos a tener que sacar entre todos; buenos equipos y poder conversar con todo el mundo”, en lo que coincidió con Jara.

A su turno, Kast se tomó del inicio de Matthei y añadió una frase descriptiva: “Si aquí estuvieran las personas que encontraron empleo durante los últimos 12 meses, habrían muchas sillas vacías. Para que ustedes dimensionen lo que ocurrió en los últimos 12 meses”. Tras lo cual advirtió que Chile vive una “emergencia” en varios frentes, por lo que “nosotros no venimos a adaptarnos a lo que existe hoy día, nosotros venimos a transformar”. En este contexto, Kast ofreció “un cambio radical”, porque la emergencia “no se resuelve a medias tintas (…), sino con medidas de shock”, como un “verdadero shock de crecimiento” e insistió en que “no venimos a administrar, venimos a transformar”.

Crimen organizado y recorte fiscal

Así, en la medida que avanza el debate Kast ofrece reducir el impuesto a las grandes empresas a lo menos a 20% en cuatro años; Matthei de 27% a 23% y a 10% a las pymes, porque es lo que finalmente genera inversión y crecimiento, argumentaron.

En materia de seguridad, los candidatos pusieron el énfasis en la importancia de perseguir al crimen organizado, algo que especialmente destacó Matthei. No obstante, a partir de este tema, Jara señaló que el crimen organizado se instaló en nuestro país, porque viene detrás del dinero y si no hay dinero no le conviene. Por ello insistió en la necesidad de seguir la ruta del dinero, para lo que es primordial el alzamiento del secreto bancario, enfatizó.

Evelyn Matthei se opuso a ello, en línea a lo que han hecho los parlamentarios de oposición en el Congreso con los proyectos que apuntan en esa línea. En cambio ese fue un debate al que Kast eludió entrar.

Pero ambos candidatos opositores también coincidieron en la necesidad de mantener la responsabilidad fiscal. En ese sentido, Kast aseguró que sus equipos estudiaron la posibilidad de reducir en US$ 6.000 millones el gasto fiscal, mientras que los de Matthei proponen hacerlo en US$ 8.000 millones. La candidata oficialista, en cambio, dijo que no cree que se pueda cumplir un compromiso como ese sin poner en riesgo algunos beneficios sociales.