Kast visitará Paraguay y Uruguay en gira con énfasis comercial y participación en cumbre del Mercosur

El mandatario viajará acompañado por una comitiva empresarial que integran la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; la timonel de la Sofofa, Rosario Navarro; y el presidente de la SNA, Antonio Walker, entre otros.

Hasta Paraguay viajará el próximo lunes 29 de junio el Presidente de la República, José Antonio Kast, para participar en la LXVII Cumbre de Presidentes del Mercosur y Estados Asociados, que se desarrollará en la ciudad de Luque, cercana a la capital Asunción.

Hasta allá, el jefe de Estado llegará acompañado de representantes del sector privado, como de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), entre otros.

La reunión se desarrollará en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), durante la cual el Presidente de Paraguay, Santiago Peña, entregará la conducción temporal del bloque al mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi.

Kast tiene previsto reuniones bilaterales con algunos de los mandatarios que integran el Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) y asiste como país invitado junto a los mandatarios de Panamá y Ecuador, que son países asociados. Al Mercosur también asistirá el canciller de Alemania, Joachim-Friedrich Merz, y una delegación de Emiratos Árabes Unidos.

El 29 de junio comienza la cumbre Mercosur con reuniones de los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los países miembros. Al día siguiente se desarrollará la sesión de los jefes de Estado, la firma de acuerdos regionales y la tradicional foto oficial de la cumbre.

Durante la Cumbre Mercosur se espera que los mandatarios analicen los avances alcanzados como bloque comercial con una agenda que apuesta por el fortalecimiento de una red diversificada de acuerdos comerciales y por los avances en la implementación del acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y del acuerdo comercial provisorio entre el Mercosur y la Unión Europea en vigor desde el 1 de mayo. Además, dicho bloque comercial negocia con Japón un acuerdo y tratados de libre comercio con la Unión Europea, Canadá y Singapur.

Cabe señalar que la relación comercial entre Chile y Mercosur se rige bajo la condición de Chile como Estado Asociado desde 1996, operando mediante el Acuerdo de Complementación Económica N° 35. Esta condición le permite a nuestro país mantener su autonomía arancelaria frente a terceros países y firmar sus propios Tratados de Libre Comercio, al no estar obligado a adoptar el arancel externo común del bloque regional.

La agenda en Asunción y Montevideo

El mandatario chileno, luego de participar en la cumbre, se quedará en Asunción para realizar una visita oficial de Estado el próximo 1 de julio, ocasión en la que mantendrá reuniones bilaterales con autoridades paraguayas para abordar temas de cooperación e integración.

Kast en su visita oficial a Paraguay tiene previsto realizar un discurso ante el Congreso pleno durante la tarde del 30 de junio. El miércoles 1 de julio se tiene prevista la ceremonia de bienvenida oficial y reunión privada con el Presidente de Paraguay, Santiago Peña, luego una reunión ampliada y posterior firma de acuerdos. Kast y Peña tienen en agenda luego una declaración conjunta a la prensa en el Palacio de López.

Por la tarde se traslada a Uruguay donde será recibido por su par, Yamandú Orsi, y para el jueves 2 de julio en la mañana tiene previsto intervenir en un seminario de inversiones en el que participarán los integrantes de la comitiva empresarial chilena: la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro; y el presidente de la SNA, Antonio Walker.