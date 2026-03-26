Propuesta del PPD para enfrentar alza de combustibles contempla devolución del IVA por vivienda

Son siete medidas que llegarían más directamente a las familias de manera que les sea más fácil sortear la crisis provocada por la guerra en Medio Oriente.

El Gobierno logró cumplir el cronograma establecido para la aprobación del proyecto que mitiga las alzas históricas en los precios de los combustibles, despachando la iniciativa ayer miércoles. Sin embargo, desde todos los sectores, incluso desde el oficialismo, estiman que el Gobierno podría hacer más para apoyar directamente a las familias más vulnerables y de clase media.

Es por ello que el PPD, a través de su espacio “ImpulsaPPD”, donde participan exautoridades, dirigentes y militantes, elaboró una propuesta para enfrentar el escenario de las alzas a raíz del precio de los combustibles “con mayor equidad”.

Tope de rebaja de impuesto a las empresas

Esto. De ahí que se propongan siete medidas concretas que inician con lade las más altas autoridades del país, incluyendo ministros, subsecretarios, jefes de servicio, seremis, gabinetes y cargos de exclusiva confianza”, explican desde el partido.

Junto con ello, incorporan la eliminación de viáticos, asignaciones por funciones críticas y gastos de representación de dichos funcionarios, bajo “un principio básico de justicia y corresponsabilidad fiscal, pero además es una señal necesaria, que va en línea con lo que ha plantado el actual Gobierno”, argumentan.

Además, proponen la, inyectándolo como aporte al capital que se adeuda en el crédito hipotecario;para las familias vulnerables y de clase media, a través bolsillo familiar electrónico, con un tope de hasta $ 60 mil mensuales por hogar, de acuerdo al gasto realizado por esas familias; y,

A ello suman la realización de una; ya que según señala el documento “no es posible hacer una reducción de impuestos a la gran empresa más allá del 25%”; y que, de rebajarse a ese porcentaje, debe; y,