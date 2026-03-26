Propuesta del PPD para enfrentar alza de combustibles contempla devolución del IVA por vivienda
Son siete medidas que llegarían más directamente a las familias de manera que les sea más fácil sortear la crisis provocada por la guerra en Medio Oriente.
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El Gobierno logró cumplir el cronograma establecido para la aprobación del proyecto que mitiga las alzas históricas en los precios de los combustibles, despachando la iniciativa ayer miércoles. Sin embargo, desde todos los sectores, incluso desde el oficialismo, estiman que el Gobierno podría hacer más para apoyar directamente a las familias más vulnerables y de clase media.
Es por ello que el PPD, a través de su espacio “ImpulsaPPD”, donde participan exautoridades, dirigentes y militantes, elaboró una propuesta para enfrentar el escenario de las alzas a raíz del precio de los combustibles “con mayor equidad”.
Tope de rebaja de impuesto a las empresas
Junto con ello, incorporan la eliminación de viáticos, asignaciones por funciones críticas y gastos de representación de dichos funcionarios, bajo “un principio básico de justicia y corresponsabilidad fiscal, pero además es una señal necesaria, que va en línea con lo que ha plantado el actual Gobierno”, argumentan.
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