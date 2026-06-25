Secretarios generales de oposición coordinan estrategia para enfrentar la tramitación particular del proyecto misceláneo

La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, admitió que en el sector tienen diferencias respecto de algunos puntos, pero no sobre lo que tienen que hacer “para garantizar que Chile pueda crecer, pueda generar más empleo”.

Pese a que todos sabían que la aprobación del proyecto con los votos oficialistas era el escenario más probable; eso no termina de dejar tranquila a la oposición, que no descarta que en la tramitación particular, el Ejecutivo se concentre en modificaciones que mantengan alineado a su sector para seguir contando con los 26 votos y no tener que negociar con los representantes opositores, arriesgándose a desperfilar alguno de los artículos clave de la iniciativa; que, hasta ahora, sortearon la Cámara y la votación general en el Senado, sin cambio alguno.

El proyecto misceláneo fue el centro de la conversación de este jueves, de los secretarios generales de la oposición. Ocasión en la que analizaron profusamente la votación de este miércoles, sus efectos y cómo ven la tramitación en particular, que formalmente se inicia a la vuelta de la semana regional –entre el 29 y el 03 de julio- . De hecho, hasta el mediodía del lunes 06 de julio, se fijó el plazo para el ingreso de indicaciones.

Sobre el tema, la secretaria general del Partido Comunista Bárbara Figueroa, tras la reunión, compartió que en la instancia se evaluó sobre el proceso de votación en el Senado, concluyendo que para el país “no es sano tener victorias pírricas, porque lo único que generan es incerteza, más incertidumbre en la población y menos seguridad para las familias”.

Que el Ejecutivo “reflexione”

En este contexto, la dirigenta opositora admitió que en la oposición “tenemos diversidad, no estamos en todo de acuerdo”, pero enfatizó que en lo que sí concuerdan los partidos del sector es en el objetivo “común” de “devolverle a Chile certezas, garantías, estabilidad”. Algo que –dijo- están convencidos que no le ofrece el proyecto emblema de la actual administración.

Por lo que adelantó que en la tramitación particular insistirá, a través de indicaciones, de reservas de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) -sobre lo que aún no se toma una definición, justamente por las diferencias en el sector-, “haciendo todo lo que esté a nuestro alcance como oposición, para garantizar que Chile pueda crecer, pueda generar más empleo; estamos convencidos de que es posible generar trabajo decente y que eso no tiene que ser a costa de profundizar la desigualdad”.

Con todo, insistió en que esperan que tras la votación en general, el gobierno se dé un tiempo para “reflexionar” sobre su actuación en el marco de la tramitación del proyecto misceláneo, porque –según recalcó Figueroa- no sólo no escucha a sus adversarios políticos, sino que tampoco a su propio sector.

Sobre esto último ejemplificó con la presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, quien intentó convencer tanto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como al de Interior, Claudio Alvarado, para postergar la votación de la idea de legislar hasta después de la semana regional, con el fin de lograr acuerdos que permitieran un respaldo más amplio; no obstante, no hubo ninguna señal de que hubiera intención de acoger la propuesta.