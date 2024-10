Familia Geisse acusa a reconocido empresario petrolero de apropiarse de dos haciendas vecinas en Chiloé

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Todo partió cuando la oficina de Rodrigo Hinzpeter, exministro de Interior del expresidente Sebastián Piñera, se acercó a inicios de la década del 2000 a preguntar a la sucesión de Cristián Geisse Carvajal si podían comprar parte de los terrenos de la Hacienda Holanda y la Hacienda California, de 4.750 hectáreas cada una, y que están en el mismo sector del actual Parque Tantauco.

Tales tierras estaban bajo el alero de la sociedad CG Construcciones Limitada, formada en partes iguales por Carlos Celle Caffareta (50%) -empresario que incursionó en la industria petrolera en Estados Unidos a través de su firma Interpetrol- y el matrimonio entre Cristián Geisse (25%) y Soledad Ovalle (25%).

Cuando Geisse Carvajal falleció en 1998 a los 54 años, Celle pasó a detentar la administración de la sociedad.

Según relató María José Geisse, hija del fallecido empresario, la visita de Hinzpeter fue la que gatilló la revisión del estado de esos inmuebles. Y, según relató el abogado de los Geisse Ovalle, Diego Messen, de Moraga y Cia., “a los pocos años, en uso de esta administración y en abuso de la confianza de la viuda de Cristián Geisse, despojó a la sociedad de estos inmuebles y los traspasó a una sociedad de su propiedad”.

A raíz de ello la sucesión de Cristián Geisse demandó penalmente en 2006 en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde en 2011 fue condenado Carlos Celle Cafferata por “otorgamiento doloso de contrato simulado” en perjuicio de María Soledad Ovalle Molina y sus hijos María Soledad, María Francisca, María José y Cristián Geisse Ovalle, “a la pena de 200 días de presidio menor en su grado mínimo”.

En la sentencia se señaló que el contrato de compraventa de fecha 30 de diciembre de 2005 respecto de la Hacienda Holanda y la Hacienda California entre CG Construcciones Limitada (vendedora) e Industrial y Forestal Patagonia Limitada (vendedora y ligada a Celle) fue otorgado de manera ilegal.

Según Messen, “en lo esencial la sentencia declaró que Carlos Celle Caffareta, siendo socio común entre la sociedad vendedora y compradora, fabricó artificial y dolosamente deudas entre ambas sociedades, las que posteriormente se usaron para traspasar los inmuebles sin ningún pago efectivo sino por la vía de ‘compensación’ con las deudas artificialmente creadas".

Pero el mentado Carlos Celle contó otra versión. Dijo que la sociedad con el Cristián Geisse fue financiada enteramente con dinero suyo, que incluso regaló y transfirió a esta firma diversas propiedades de su pecunio.

El empresario contó que los problemas con la sucesión de Geisse partieron cuando le planteó a la familia la idea de disolver la sociedad, momento en el cual los hijos optaron por judicializar el conflicto.

La sentencia desfavorable de 2011 fue, a juicio de Celle Caffareta, producto de que no presentó las pruebas ante el tribunal por una -dijo- "mala asesoría del abogado", pero negó ser culpable de trasferir los bienes en disputa.

Sigue la pelea

Como la sentencia penal no decretó en el mismo texto la cancelación de la inscripción de dominio de las haciendas a nombre de Industrial y Forestal Patagonia Limitada, lo que dio paso a una serie de acciones civiles que duran hasta la fecha.

Según denunció el abogado de la familia Geisse, mientras se tramitaban los juicios, Carlos Celle Caffareta “usó nuevamente un mecanismo similar para transferir las haciendas a otra sociedad de su propiedad: la sociedad Interpetrol S.A. mediante un remate judicial”.

En este procedimiento, Interpetrol S.A. solicitó que se citara judicialmente a Industrial y Forestal Patagonia Limitada -ambas del empresario petrolero e inmobiliario- a confesar una supuesta deuda que existía a su favor, lo cual hizo Carlos Celle C. en persona. Tras quedar establecida la deuda por la vía de confesión del deudor, Interpetrol solicitó el embargo de los activos de Industrial y Forestal Patagonia Limitada -es decir, las Haciendas Holanda y California en Chiloé- y como ésta no pagó la deuda, se procedió al remate judicial de los inmuebles, los cuales fueron adjudicados a Interpetrol en el año 2017.

Carlos Celle Caffareta negó estas acusaciones y dijo que cinco sentencias favorables de la Corte Suprema avalan su actuar. "Este es un conflicto armado por los abogados, que buscan lucrar con la familia y, lamentablemente, existe una deficiencia en el sistema judicial porque permite ese abuso", expresó el empresario.

¿En qué está el caso? Sigue la pelea en tribunales. La familia Geisse Ovalle interpuso una demanda civil en 2023 y en julio de 2024, el tribunal decretó una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre las haciendas chilotas en disputa. Actualmente esa causa está en período probatorio, resumió Moraga.

Carlos Celle Caffareta dijo estar tranquilo. "La justicia me ha dado la razón porque yo no he cometido delitos... y reafirmó: este es un conflicto en que sólo ganan los abogados y han sido ellos quienes han alimentado la disputa".