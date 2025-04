Enea apunta a la permisología para exigir mayor pago tras expropiación para el proyecto Conexión Vial Ruta 78-68

El grupo Enea -dueño del reconocido parque de negocios de carácter logístico e industrial emplazado en Pudahuel- inició una batalla legal en contra del Fisco para exigir un mayor pago tras enfrentar la expropiación de una serie de lotes como parte del proyecto Conexión Vial Ruta 78-68.

Una de las expropiaciones alcanzó los 11.496 m2, terreno con frente a la caletera oriente de la Costanera Norte, en el sector inmediatamente al suroriente de la estación de combustible Copec, por el cual la Comisión Tasadora designada por la autoridad fijó una indemnización de 55.221,50 UF, poco más de $ 2.157 millones.

No obstante, el privado señaló en una demanda presentada a fines de marzo de este año: “El exiguo monto pagado por concepto de indemnización, no repara el daño efectivamente causado por la expropiación, al no representar el precio de mercado del inmueble expropiado, como tampoco considera aquellos perjuicios que se provocan por la expropiación decretada”.

Dado esto, Enea solicitó que se fije como monto definitivo de indemnización por el mencionado lote la suma de 100.761 UF, más lo ya pagado por concepto de indemnización provisional, lo que da un total de $ 6.093 millones.

En su demanda, la empresa detalló sus cifras: consiste en un megaproyecto con cerca de 1.100 hectáreas consolidadas, ubicado en la comuna de Pudahuel, entre las autopistas Ruta 68, Autopista Costanera Norte, Autopista Vespucio Norte y aledaño al Aeropuerto Internacional de Santiago.

Se trata de un megaproyecto -destacó- que posee un "emplazamiento estratégico" en el que se desarrollan múltiples servicios y proyectos agroindustriales, junto con "las actividades más importantes" a nivel nacional de carácter logístico e industrial.

“El sector de Enea, y en especial el lote expropiado, enfrenta una vía estructurante, lo cual implica que está en primera línea de exposición a las diversas autopistas y vías de circulación, generando conectividad con las principales autopistas y con una ubicación estratégica cercana al Aeropuerto Internacional de Santiago. Es lo que se denomina en el mundo comercial como vista al mar”, dijo la empresa.

Este atributo, dijo la compañía, "diferencia, resalta y sobrevalora” al mentado lote expropiado de aquellos que se encuentran emplazados al interior del parque Enea (sin “vista al mar”). “Cualquier negocio que se instale en uno de los lotes con exposición a las diversas autopistas cuenta con una visibilidad y exposición permanente de miles de potenciales clientes (automovilistas) que por allí transitan a diario”, aseguró.

Añadió que, sobre la Costanera Norte, en el sector donde se emplaza el paño, se estima, de conformidad a los Pórticos de la concesionaria que existe un Transito Medio Diario Anual de más (TMDA) de 42.200 vehículos / día. “Este atributo posiciona al megaproyecto Enea como un parque de negocios único para Santiago”, sostuvo la empresa.

El patrimonio intangible

Luego, la sociedad apuntó a la disponibilidad de permisos y autorizaciones sectoriales, lo que aseguró, transforman al terreno expropiado en un “bien escaso”, por cuanto, destacó, no existen en forma abundante en la ciudad de Santiago.

La empresa recalcó que su exclusiva especialidad, consiste en poner a disposición de los diversos proyectos con interés de emplazamiento en el sector no sólo de distintas alternativas de tamaños de predios, sino que, al mismo tiempo, ofrecer al mercado lotes con la tramitación de todos los permisos necesarios para “su puesta en marcha inmediata”.

“En una época como la que se vive actualmente en Chile, en la que un proyecto o iniciativa de inversión se ve enfrentada a la obtención de una decena de permisos sectoriales de la más diversa naturaleza -acuñándose, por lo mismo, el concepto de ‘permisología’- el megaproyecto Enea adelanta justamente la obtención de tales permisos, ofertando a cualquier proyecto con interés de emplazamiento en el sector, tanto el lote propiamente tal como las diversas autorizaciones requeridas”, destacó la firma.

Y añadió: “Indudablemente que contar con permisos tramitados en favor de una inversión, constituye un patrimonio intangible avaluable pecuniariamente, toda vez que, invertir en un predio con sus permisos diligenciados no es lo mismo que invertir en un predio sin tales permisos. Es una ganancia de tiempo que también explica el éxito de Enea”.

El proyecto Conexión Vial Ruta 78-68 forma parte del denominado segundo anillo de la ciudad de Santiago. Se desarrolla entre las rutas interurbanas Autopista Santiago-San Antonio (Ruta 78), con la Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar (Ruta 68), en el sector poniente de la Región Metropolitana, con un trazado que se extiende por las comunas de Pudahuel y Maipú.