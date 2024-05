Jessica López: “Las principales preocupaciones de los inversionistas son el sistema de permisos y autorizaciones de Chile”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una de las protagonistas de la primera jornada de Chile Day fue la ministra de Obras Públicas (MOP), Jessica López, quien en conversación con DF explicó las principales dudas que le manifestaron los inversionistas en Toronto, Canadá.

- ¿Cuáles fueron las principales preocupaciones de los inversionistas extranjeros en cuanto a la infraestructura?

- Las principales preocupaciones tienen que ver con el sistema de permisos y de autorizaciones de Chile. Es muy meritorio que el Gobierno haya tomado el ‘toro por las astas’, y haya presentado un proyecto de ley que lidera el Ministerio de Economía, con el objeto de hacernos cargo de forma más definitiva, de fondo, del sistema de permisos que va a convivir o que va a imperar en los diversos proyectos de inversión que se realizan en Chile.

“Vamos a modificar nuestros procedimientos de manera de hacerlos más ágiles”.



“Tenemos una cartera de 28 proyectos y vamos a agregar US$ 16 mil millones”.

Hasta ahora hemos pasado unos 14 años resolviendo problemas y destrabando situaciones en proyectos específicos, pero eso naturalmente tiene un límite y ya era tiempo de hacer un análisis más profundo de qué es lo que motiva la situación en que nos encontramos donde la cantidad de permisos que hay y la forma en como ellos están estructurados, hace que los proyectos tomen más tiempo del que necesitamos.

Llamo a que esto se pueda aprobar rápidamente en el Congreso, porque es un proceso largo de adaptación, de cambios que hay que hacer para que nuestros proyectos de inversión de infraestructura pública y privada se desarrollen con más agilidad. Necesitamos más infraestructura y tomarnos menos tiempo.

- En su exposición mencionó al programa GPS del primer gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo se diferencia la nueva propuesta?

- El programa GPS y lo que se ha venido haciendo de una manera más o menos similar, es ver qué proyectos están entrampados y trabados e ir con la fuerza del Estado a buscar cómo ayudar a su desarrollo. Pero lo que no se había hecho nunca es plantear una reformulación del sistema de permisos, que estos tengan una lógica en función del tamaño de los proyectos. Los permisos tienen que poder adaptarse al proyecto que estamos ejecutando. Entonces, esa lógica de revisar el sistema de permisos es lo que nos va a generar un cambio de verdad.

Licitaciones

- ¿Ve factible llegar a licitar los 24 proyectos por US$ 17 mil millones anunciados a 2028?

- Si lo vemos factible y es por eso que lo prometimos. Partimos bien, el año pasado finalmente licitamos seis proyectos y lo importante fue la cifra: US$ 3.600 millones, que además es la segunda más alta de la historia en licitación en un año. Este año vamos a hacer más que eso, y el próximo año también. Vamos a cerrar el Gobierno habiendo llamado a 31 licitaciones por un total de US$ 16 mil millones. Hoy, tenemos una cartera de 28 proyectos y vamos a agregar US$ 16 mil millones a esa cartera en este Gobierno.

- Más allá de lo que se discute en el Congreso, ¿qué medidas se pueden tomar desde el Ministerio de Obras Pública para agilizar todo este proceso?

- Algunas reparticiones del MOP son parte de los que otorgan permisos para proyectos, como la Dirección General de Agua, de Obra Hidráulica, o la de Vialidad. Entonces, vamos a modificar nuestros procedimientos de manera de hacerlos más ágiles. Por otro lado, está el rol que juega el ministerio como mandante de la ejecución de proyectos. Cuando una empresa por ejemplo, quiebra y nos deja una obra abandonada, acabamos de modificar el reglamento para que nos permita proteger y mantener esa infraestructura y no quede botada.

También podemos mejorar nuestros procesos de pago, porque tenemos que ser buenos para pagarlas cuando se hacen y hacerlo más fácil para las empresas contratistas.