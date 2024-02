Nicolas Claude vuelve a la gerencia general de Nuevo Pudahuel y apunta a buscar nuevas frecuencias aéreas y alianzas con otras aerolíneas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tras algunos años fuera de las instalaciones del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, Nicolas Claude -exgerente general de Nuevo Pudahuel, concesionaria a cargo del aeropuerto de Santiago- vuelve a tomar la batuta de la firma.

La salida del actual gerente general de la concesionaria, François-Regis Le Miere, deja a Claude por segunda vez a cargo del aeropuerto de Santiago, luego de haber ejercido la gerencia durante cuatro años consecutivos desde 2015.

“Estoy muy contento de regresar a Chile para tomar de nuevo esta posición en lo que vendría siendo un contexto diferente, en el cual nos vamos a enfocar a terminar la obra de la remodelación del terminal doméstico para tener una infraestructura de muy alto nivel”, detalló el ejecutivo.

- ¿Cuáles serán los nuevos desafíos a enfrentar?

- Son cuatro nuevos años totalmente diferentes. Cuando llegué a Chile en 2015 el propósito era iniciar con la concesión, y ahora son cuatro años para acabar con lo que queda de la obra de ampliación. Hacer la remodelación en un edificio en operación es siempre difícil porque impacta a los grupos y a los pasajeros. El otro desafío es recuperar el tráfico aéreo. Hoy la pandemia ya quedó atrás, pero el impacto sobre el tráfico ha sido considerable, entonces un desafío para nosotros es recuperar la conectividad del aeropuerto de Santiago, incrementar de manera permanente la conectividad, la oferta de vuelos con nuevas aerolíneas, con nuevas rutas. Al final es conectar a Chile con el mundo.

- ¿Cómo ven la recuperación del flujo aéreo?

- El año pasado estuvimos por debajo del tráfico de 2019. En 2019 tuvimos 24,6 millones de pasajeros en el aeropuerto y el año pasado llegamos a 23,3 millones, entonces todavía estamos un 5% por debajo. La expectativa para este año es llegar al nivel de 2019 y estamos en camino. Pero si lo comparamos a las proyecciones de tráfico que teníamos hace algunos años atrás, en 2024 debería ser de alrededor de 30 millones de pasajeros, lo que da una idea del impacto de la pandemia.

- ¿Este 2024 quieren buscar nuevas frecuencias y alianzas con otras aerolíneas?

- Tenemos un equipo dedicado a ver cuáles son las oportunidades que tenemos, de evaluar el mercado para ver la posibilidad de abrir una ruta directa en lugar de hacer una conexión enorme. Además, hay encuentros internacionales con todos los aeropuertos, todas las aerolíneas, que son oportunidades para promover al aeropuerto, promover algunas rutas. Entonces, esto es un trabajo permanente. A la fecha obviamente que tenemos prospectos, pistas, opciones. Es demasiado temprano para confirmar cualquier cosa, pero sí hay perspectivas que se anunciarán en su tiempo.

- ¿Cómo ha estado la recuperación aérea de Chile en comparación al resto del mundo?

- Acá hay temas que son algo técnico, en el sentido de flota, de aerolíneas. Ciertamente algunos mercados se han recuperado más rápidamente que otros. Eso depende también de las aerolíneas y de la capacidad de conseguir aviones nuevos. Hoy hay una falta a nivel mundial de aviones. La demanda en aviones es muy importante. Entonces, efectivamente, yo pienso que para algunos mercados hay espacio para crecer en frecuencias. Yo mencionaría el mercado de América, de América del Norte, Estados Unidos. Hay espacios para crecer, la demanda está, pero la oferta todavía no está al nivel por la falta de aviones.

Frentes de Nuevo Pudahuel

- ¿Cómo ve los diversos conflictos que está enfrentando la concesionaria con el Gobierno de Chile?

- Más que conflictos quizás son diferencias, que son parte de la alianza público privada. No puedo realmente opinar del proceso del CIADI, no es un tema de la concesión. Respecto a los otros casos comentar que respetamos los procesos, pero nuestra expectativa es quizás que haya un enfoque sobre la importancia del principio del equilibrio financiero. La crisis del COVID es algo que no se puede prever y tuvo un alcance sin precedentes. Para nosotros la conclusión tiene que tomar en cuenta el hecho que hay socios que trabajan para un objetivo. No se logran proyectos de este alcance sin una cooperación permanente. Lo que queremos es realmente que se reconozca la importancia de un equilibrio financiero de un proyecto. Nosotros estamos conformes con la manera muy institucional e importante de manejar estas diferencias.

- ¿Cuál es su posición respecto al conflicto en torno al Duty Free en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia?

- Este caso es muy relevante para nosotros porque se generó un elemento clave de la experiencia del pasajero y un generador significativo de ingresos para la alianza público privada. Estamos sinceramente convencidos que la licitación puede generar muchos más beneficios para las partes y para los clientes con algunos ajustes, ajustes que hemos definido y que se han entregado como propuestas al proceso que está en curso. Entonces acá no es un conflicto, es más bien capitalizar y realmente trabajar sobre lo que tiene que ser una alianza público-privada, en buscar el mejor interés para las partes. Realmente estamos convencidos que se puedan ajustar las bases de licitación, para que sea una referencia mundial, generando una experiencia renovada y realmente de calidad para los pasajeros.

- ¿Esto ha traído tensiones con el Gobierno?

- Han habido intercambios, y nosotros hemos presentado nuestros parámetros. El hecho de estar hoy en el TDLC es algo que ciertamente nosotros pensamos que se hubiera podido evitar. Hoy hay ciertamente una diferencia, porque la licitación se inició como parámetro sobre una base que no va a permitir capitalizar el increíble potencial que tiene este nuevo terminal internacional del aeropuerto. Tenemos que trabajar en conjunto para hacerlo bien.