Colbún detalla avances de estrategia al 2030 y tomaría decisión definitiva sobre Bombeo Paposo en 2025

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Una actualización del desarrollo de su estrategia al 2030 fue parte de lo que presentó Colbún este jueves en la séptima versión su Investor Day. En la cita hubo novedades en cuanto a los próximos pasos de la eléctrica, pero también definiciones. “Nuestra meta es agregar capacidad instalada de manera razonable, no vamos a tomar riesgos especulativos en el desarrollo de nuestra cartera de proyectos ni vamos a comprar por comprar”, aclaró el CEO de la firma, José Ignacio Escobar.

En su presentación, sostuvo que, en la medida que los clientes y el mercado lo demanden, apuntan a finalizar la década con una capacidad de generación renovable adicional de 2.000 MW, lo que podría demandar una inversión de entre US$ 1.500 millones y US$ 1.800 millones. Y aseguró que están comprometidos para que de aquí al 2030 sean una compañía de US$ 1.000 millones de Ebitda, “donde además también agreguemos nuevas jurisdicciones en esa contribución del Ebitda, donde todavía Chile va a seguir siendo muy importante”.

De los planes de crecimiento que tiene la firma al 2030, indicó que los primeros años lo más probable es que sean más orientados hacia sistemas de almacenamiento que a nueva generación y que tienen una cartera madura de proyectos de baterías, la mayoría con todos sus permisos aprobados. Lo que están viendo es cuándo concretarlos.

Escobar anunció que el directorio de Colbún aprobó la construcción de una nueva planta de almacenamiento de energía, Celda Solar, en la Región de Arica y Parinacota, con una capacidad de 228 MW y 912 MWh de energía y US$ 260 millones de inversión. Este será su primer proyecto de almacenamiento de gran escala. Tras la cita, consultado al respecto, adelantó que este es el primero, “pero probablemente en los próximos 24 meses irán apareciendo varios proyectos más”.

También precisó que en materia de agua impulsan dos iniciativas de plantas desaladoras en etapas iniciales de desarrollo. Y anticipó los criterios con lo que buscarán desarrollar en el mediano plazo los proyectos de hidrógeno verde para exportación: enfocados en amoníaco verde y con la presencia de un socio estratégico. Estimó que, en términos de exportación, sí creen que Chile tendrá un rol en el mercado mundial del amoníaco verde aunque tiene de 10 a 15 años todavía de trayectoria.

Un proyecto que pronto tendrá un corte de cinta es Horizonte, que involucra una inversión de alrededor de US$ 900 millones. La iniciativa tiene ya instalados 140 aerogeneradores y, según adelantó Escobar, se inaugurará el 20 de marzo de 2025.

Consultado por la salida de la central Santa María, la firma dijo que, si se ve el plan de descarbonización que el mismo gobierno presentó como indicativo, sería el 2040: “Se puede hacer un esfuerzo respecto a eso, pero tienen que generarse condiciones habilitantes relativamente rápido para que eso se pueda adelantar un par de años”.

Bombeo Paposo

Un proyecto que concentró la atención este año fue el de almacenamiento de energía Central de Bombeo Paposo, por US$ 1.400 millones, que la eléctrica ligada a la familia Matte decidió suspender tras un término anticipado y un rechazo a un recurso de reposición. Al respecto, el CEO de Colbún reafirmó: “Todavía creemos que (el proyecto) no ha cambiado nada mucho a lo que ya había en su momento y, por lo tanto, la decisión se mantiene”. Explicó que “hemos tenido una profunda reflexión interna y con las autoridades pertinentes respecto a cuáles son los caminos para avanzar”. Dijo que seguirán recabando información, reevaluando antecedentes, viendo qué se puede hacer mejor y “volveremos a llevar nuestra visión del tema al directorio en los próximos meses para ver qué hacer”.

“Dependemos de plazos de estudios adicionales que estamos haciendo para, justamente, evaluar las opciones, depende de todas las conversaciones que estamos teniendo con las autoridades. Dar un plazo es difícil. Yo creo que esperemos tomar una decisión definitiva durante el próximo año”, puntualizó.

Sobre si entre las opciones está descartar el proyecto definitivamente, sinceró que “está todo abierto”. Eso sí, añadió, “no es hora de empezar a cerrar opciones, es hora de abrir opciones”.

Expansión internacional: “Esperamos dar alguna noticia en los próximos dos años”