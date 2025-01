Proyecto de subsidio eléctrico logra luz verde en comisión de Hacienda de la Cámara, pero persisten las críticas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con la tensión que caracterizó el martes la discusión del proyecto que triplica la cobertura del subsidio eléctrico en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, este miércoles se aprobó el articulado, en medio de las críticas de algunos parlamentarios por la discusión inmediata puesta a la iniciativa. El texto ahora será votado en la Sala de la Cámara de Diputados para su posterior revisión en segundo trámite legislativo en el Senado.

Tras concluir las exposiciones de diversos actores, se votaron las disposiciones atingentes a la comisión, donde no estuvo exenta la discusión por los intentos de entrampar el avance de la iniciativa. Incluso, el ministro de Energía, Diego Pardow, arremetió nuevamente, acusando “intransigencia de la industria” y que la estrategia ha sido dilatar.

Al momento de la votación, el presidente de la comisión, Carlos Bianchi, valoró la apertura del Ejecutivo para que en los próximos días el texto pueda perfeccionarse en la Cámara de Diputados y no esperar la Cámara Revisora del Senado para que puedan incorporarse en Sala las indicaciones de los acuerdos a los que se pueda llegar.

“Pero siendo pragmático, me quiero hacer la siguiente pregunta más allá de que efectivamente habrá más recursos, qué es mejor: ¿un subsidio por un período de tiempo o, en definitiva, permitir que las familias más carenciadas, la clase media, las pymes, puedan tener por la vía que se ha explicitado la posibilidad de tener paneles solares que permitirán tener por siempre mejores condiciones y mayores ahorros”, dijo.

Sin embargo, el diputado Ricardo Cifuentes criticó que “no se entiende cómo mantenemos contratos con matrices a carbón cuando no se usa un gramo de carbón. Aquí hay una caja negra. Creo que son temas más bien políticos los que nos llevan a no discutir respecto de esto y, sin embargo, se intenta gravar a empresas que nosotros tenemos que promover. Me parece una inconsecuencia lo que está haciendo esta comisión”.

Mientras, el diputado Felipe Donoso sostuvo que “el proyecto recauda mucho más de lo que debiera y no tenemos claridad en qué se va a gastar. Tenemos problemas de constitucionalidad. Deberíamos sacar pilares”.