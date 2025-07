Cuenta de la luz en Chile sigue al alza: CNE revela que pasó a ser la cuarta más cara de América Latina

Tras la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, este martes el Gobierno publicó en el Diario Oficial el decreto que materializa el alza promedio nacional de 7,1% producto del fuerte impacto del dólar, por lo que –dependiendo de las fechas de facturación- esta podría ser visible en las boletas de este mes. El aumento recuerda los sinsabores que dejaron los sucesivos incrementos del proceso de descongelamiento de las tarifas eléctricas, pero también la duda persiste en cuanto a qué tan caras son respecto a la región.

¿Cuál es la situación? El tiempo da cuenta que ha escalado la presión al alza. En el “Reporte Financiero del Sector Energético” de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de enero, cuando se incluyó por primera vez la nueva sección denominada “Tarifas eléctricas residenciales internacionales”, la entidad dio cuenta que –entre 10 países- Argentina tenía la cuenta de luz más baja de la región y Chile casi cuadruplicaba ese valor.

“El alza de Chile en el ranking de tarifas eléctricas residenciales en América Latina no se explica únicamente por una variación en los valores expresados en pesos chilenos, sino por una convergencia de factores estructurales y coyunturales”, dijo la CNE.

Sin embargo, en el reporte de abril, donde por segunda vez se incluye dicha sección, la CNE comparó esta vez 11 países (sumó Ecuador), revelando que el país trasandino sigue ostentando la cuenta de luz más baja pese a aumentar su valor. Y, además, la boleta en Chile sube, ubicándose en la cuarta más cara entre las naciones analizadas cuando en el documento de enero se situaba en la sexta posición.

Uruguay sigue liderando la lista con el mayor costo de la región.

En el caso de Argentina, para un cliente tipo de 180 kWh, la boleta alcanza los US$ 61,74 por MWh cuando en enero este llegaba a los US$ 47,74 por MWh. Chile, que estaba casi en la mitad de la tabla con US$ 179,73 por MWh en ese nivel de consumo, en abril escaló a la cuarta posición con US$ 193,35 por MWh.

Cabe recordar que la CNE definió dos perfiles o “cuentas tipo”. El análisis usa como referencia las tarifas a consumidor final de las principales empresas distribuidoras de las capitales de cada país. En el caso de Chile, los consumos representan una cuenta tipo, bajo la tarifa BT1, y así para cada país, ya que se selecciona la boleta que mejor se homologue según las reglas locales vigentes.

El ministro de Energía, Diego Pardow, destacó a DF que la información de la CNE para tener un debate transparente, pero advirtió que “es complejo empezar a utilizar estas señales como para tratar de hacer política de corto plazo, porque estas no afectan los precios de manera sostenible, solo pueden traducirse en una ventaja momentánea que después hay que pagar”.

Y si bien el alza que este mes podría reflejarse en las boletas estaba anunciada, aún queda un pendiente a saldar: la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD). Pardow reconoció que, a partir de las señales que están viendo respecto al proceso, “se ve difícil que esto se implemente este año”.

Lo que dice la CNE

La CNE precisa que cada país presenta estructuras de costos y los eventuales subsidios que hacen que las realidades no sean comparables.

Explicó que, en el caso chileno, el valor de la cuenta eléctrica contempla principalmente tres componentes: generación (aproximadamente un 73% de la boleta tipo), transmisión (9%) y distribución (18%).

Hizo ver que la tarifa eléctrica chilena del reporte no considera el subsidio eléctrico y que otras cuentas sí lo incorporan.

Así, “el alza de Chile en el ranking de tarifas eléctricas residenciales en América Latina no se explica únicamente por una variación en los valores expresados en pesos chilenos, sino por una convergencia de factores estructurales y coyunturales”. En ese sentido, sí advierte un efecto cambiario relevante: entre enero y abril de 2025, la apreciación del peso chileno frente al dólar provocó un aumento en la tarifa expresada en esta moneda.

Y respecto a por qué las cuentas son más bajas en Argentina, Ecuador o Bolivia, la CNE dijo es “indispensable considerar los marcos regulatorios específicos de cada país, sus estructuras de costos, características de los consumos, los eventuales mecanismos de subsidios cruzados, políticas de estabilización de precios que pudieran estar vigentes, entre otros”.