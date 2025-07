SEC formula nuevamente cargos al Coordinador Eléctrico y dispara contra Colbún por su central Nehuenco

La entidad fiscalizadora apunta a la eléctrica de la familia Matte por no haber justificado adecuadamente las restricciones aplicadas a sus centrales y al Consejo del organismo por no cumplir adecuadamente con su rol de supervisión y control.

A pocos días de la inédita formulación de cargos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) por información de cortes de luz donde de paso acusa una "actitud pasiva" por parte del organismo, la entidad fiscalizadora volvió a lanzar sus dardos contra la instancia, aunque esta vez involucrando además una relevante firma del sector de generación.

Según información a la que tuvo acceso DF, este miércoles, la SEC formuló cargos nuevamente contra el Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico y la empresa Colbún. La disputa apunta a la omisión de entregar información respecto a las restricciones operativas de dos de las centrales eléctricas de la firma, Nehuenco I y II.

La entidad fiscalizadora reprocha a Colbún haber sostenido durante más de un año restricciones operativas sin contar con fundamentos técnicos sólidos que las justificaran. Además, la eléctrica de la familia Matte habría omitido entregar toda la información necesaria para evaluar la situación, lo que impidió que el sistema eléctrico funcionara de forma óptima y transparente.

En esa línea, el hecho de que estas restricciones no hayan sido sustentadas adecuadamente no solo elevó los costos del sistema, sino que también afectó la libre competencia entre las distintas generadoras.

En tanto, también se le responsabiliza al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico por no haber actuado con la diligencia debida ante esta situación. Se plantea que el organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico no exigió oportunamente los antecedentes técnicos a Colbún, tardó en encargar una auditoría independiente y no informó adecuadamente a la autoridad reguladora sobre lo que estaba ocurriendo.

Además, omitió incluir esta situación en sus informes de monitoreo sobre el funcionamiento del mercado eléctrico, lo que agravaría aún más la falta de transparencia con que se manejó el caso.

En el raya para la suma, se le formulan cargos a Colbún por no haber justificado adecuadamente las restricciones aplicadas a sus centrales, lo que habría generado perjuicios al sistema y al mercado eléctrico. Y, además, al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico por no cumplir adecuadamente con su rol de supervisión y control, permitiendo que esta situación se extendiera en el tiempo sin tomar medidas correctivas eficaces.

La historia del caso

Los capítulos en torno a Nehuenco fueron diversos. Durante más de un año, la eléctrica de la familia Matte aplicó restricciones operativas a dos de sus centrales eléctricas, Nehuenco I y II, limitando la cantidad de veces que estas unidades podían ser encendidas. Esto fue informado al Coordinador Eléctrico y se mantuvo sin mayores cuestionamientos durante ese período.

Sin embargo, otras empresas del sector comenzaron a advertir que estas restricciones no estaban justificadas técnicamente y que estaban afectando la eficiencia del sistema eléctrico, al impedir que las centrales operaran cuando eran necesarias. Estas observaciones fueron respaldadas por una auditoría técnica independiente encargada por el propio Coordinador, la que concluyó que las limitaciones impuestas por Colbún eran excesivamente conservadoras y no tenían una base técnica suficiente.

Así, esta situación habría tenido un impacto directo en el funcionamiento del sistema eléctrico, elevando sus costos y generando distorsiones en el mercado, ya que otras empresas tuvieron que suplir la energía que las unidades de Colbún dejaron de producir.