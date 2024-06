Auditoría revela que restricciones operativas informadas por unidades de Nehuenco no son justificables

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tras varios meses de espera, hay novedades respecto a los resultados de la auditoría técnica a las unidades I y II de la Central Nehuenco de Colbún anunciada por el Coordinador Eléctrico el 28 de abril del año pasado, cuyo fin era revisar, analizar y validar las restricciones operativas informadas por la firma. El 12 de junio, Sargent & Lundy remitió el informe al organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico, dando cuenta que las limitaciones de parada/arranque para ambas unidades son "muy conservadoras y no pueden justificarse".

Las limitaciones a las que se hace referencia se relacionan con el estado de los generadores de vapor con recuperación de calor (HRSG) de las Unidades I y II que se encuentran en servicio desde 1999 y 2003, respectivamente.

La historia del caso -que ha sido seguida de cerca por actores de la industria ya que los parámetros operativos de la Central podrían afectar el despacho económico y los pagos laterales- se remonta a fines de 2022, pero un hecho decisivo fue cuando en una misiva enviada por el Coordinador a la empresa el 28 de abril de 2023 se notifica la realización de esta auditoría. Esto, en el contexto de revisión de las restricciones operativas ingresadas y que afectaron los parámetros de partida y detención de las unidades entre el 8 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de 2023.

En dicha carta el organismo detalla las gestiones realizadas para recabar antecedentes que respalden las restricciones informadas. Puntualiza que pidió a la empresa información relacionada a los aspectos técnicos de las limitaciones, donde además recibió un estudio realizado por un experto técnico (Laborelec) contratado por la eléctrica, en la cual -dice el organismo- se justifican "de manera general" las restricciones operacionales y técnicas. Y, luego, el Coordinador realizó una serie de reuniones con personal técnico de la empresa y Laborelec, las que no lograron aclarar las dudas.

El Coordinador aludió que "no existe claridad respecto de la limitación técnica efectiva, dado que no es mencionada en los informes recibidos, y sólo se evalúa el riesgo eventual de un deterioro que tendrían los componentes por operar en niveles menos restrictivos". Además, indicó el organismo que "no se cuenta con antecedentes de respaldo específico que provengan del fabricante de la unidad, y que justifiquen los valores declarados respecto al número de partidas y horas de operación".

Fue así que el Coordinador justificó la realización de una auditoría técnica a las unidades I y II de la Central Nehuenco durante el primer semestre de 2023. Esto, comentan fuentes, en medio de cuestionamientos en la industria respecto a las referidas limitaciones. Sin embargo, el desarrollo de esta acción tuvo sus contratiempos, hasta que finalmente el 18 de junio de este año el organismo informó el término del proceso de auditoría técnica.

La auditoría, realizada por la empresa Sargent & Lundy, se plasmó en un informe al que tuvo acceso DF, el cual señala que, con base en la revisión de Sargent & Lundy de las condiciones operativas proporcionadas y las evaluaciones de vida útil, "opinamos que las limitaciones de parada/arranque para ambas unidades son muy conservadoras y no pueden justificarse". En su lugar, se añade, "se debe implementar un programa apropiado de monitoreo y mantenimiento con un intervalo apropiado".

Entre los argumentos señalados, se indica que, según los resultados de la inspección de la prueba de partículas magnéticas y de la prueba ultrasónica de matriz en fase, no se encontró evidencia de fatiga térmica en los componentes HRSG de la Unidad 1 o la Unidad 2 evaluados, a pesar de que la Unidad 1 tuvo 542 paradas/arranques en 22 años, y la Unidad 2 tuvo 227 paradas/arranques en 17 años. La fatiga térmica, dice el escrito, es el único mecanismo de degradación que aumentará significativamente con un aumento de las paradas/arranques.

También se plantea que, de acuerdo a la inspección visual limitada de los componentes internos de la caldera de la Unidad 1, "no se observaron problemas importantes que pudieran acortar la vida útil de fatiga térmica del HRSG". "La caldera de la Unidad 1 parecía estar en buenas condiciones considerando su antigüedad, lo que indica que la caldera ha recibido buen mantenimiento. Se encontró que las secciones del recalentador final y del sobrecalentador HP estaban como nuevas y tenían aproximadamente 1.400 horas de servicio", se precisa.

Y sentencia: "En conclusión, suponiendo que las áreas de sobrecalentador y recalentador de alta temperatura y alto riesgo de los HRSG se examinan en un intervalo apropiado para detectar grietas con una prueba de partículas magnéticas o una prueba de líquidos penetrantes, y suponiendo que cualquier componente agrietado se repare o reemplace, no hay evidencia de que sea necesario limitar los arranques/paradas".

Controversia en el proceso de licitación

Tras el anuncio de una auditoría, pasó el tiempo y no hubo mayores novedades, hasta que Acciona dio luces de las causas de la posible demora. En una carta del 29 de agosto del año pasado, sostiene la firma que logró verificar que entre el 2 y 3 de agosto el Coordinador convocó a un grupo de empresas consultoras a presentar ofertas en el marco de la auditoría, y que entre el 21 y 23 de agosto la entidad declaró desierto el proceso de licitación.

También advierte que Pelícano Solar Company planteó en una carta su preocupación respecto de que varias de las empresas que el Coordinador convocó para el desarrollo de la auditoría podrían presentar eventuales conflictos de interés por haber trabajado anteriormente para Colbún. En la misiva, enviada el 9 de agosto, la firma indica que el organismo invitó a empresas consultoras vía cartas confidenciales, mencionando -entre ellas- a Sargent & Lundy.

El Coordinador en esa oportunidad confirmó -por ejemplo- que se había declarado desierta la licitación y atribuyó lo sucedido más bien a la indisponibilidad de las instalaciones a ser auditadas, uno de los factores más relevantes para proceder. Asimismo, dijo que el proceso de licitación continuaría con el envío de las respectivas invitaciones a un grupo de expertos técnicos internacionales, incorporando modificaciones al calendario de actividades conforme a la situación de la Central Nehuenco 1.