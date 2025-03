SEC vuelve a la carga: reformula cargos contra Enel ante nuevos antecedentes por electrodependientes afectados por cortes de luz de agosto del año pasado

Se sigue complicando el escenario de Enel ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por los cortes de electricidad de agosto del año pasado. Este viernes, la entidad fiscalizadora confirmó que ha profundizado los cargos que le impuso a la firma de capitales italianos por su responsabilidad en las interrupciones, específicamente, por los efectos negativos sobre las personas electrodependientes.

Según explicó la entidad en un comunicado, tras un proceso de investigación, pudo determinar que durante los eventos ocurridos en agosto de 2024 se habría producido "importantes contravenciones a la normativa" que resguarda los derechos de los pacientes electrodependientes.

De esta manera, la SEC reformuló tres cargos a Enel: que la empresa no habría entregado los equipos de respaldo requeridos a los pacientes electrodependientes registrados; que las llamadas de los tutores y familiares de electrodependientes no habrían sido atendidas; y que la empresa no habría priorizado el restablecimiento del servicio que la ley obliga para el domicilio entregado donde residen estos pacientes.

En septiembre del año pasado, la SEC formuló cargos a la empresa por infracciones a la normativa de electrodependientes, pero ese proceso administrativo se realizó con los primeros antecedentes con los que contaba la autoridad en ese momento, vinculados a a tres casos de pacientes electrodependientes.

Efecto de la auditoría de la Usach

La polémica auditoría de la Universidad de Santiago (Usach) causó los primeros efectos concretos en la ofensiva de la Superintencia. De acuerdo a la SEC, tras analizar toda la información obtenida de las interrupciones de agosto 2024, así como los antecedentes aportados por la auditoría de la casa de estudios, se pudo establecer que las eventuales infracciones de la compañía habrían afectado a un universo mayor de pacientes electrodependientes.

Por esta razón, el organismo fiscalizador profundizó en los cargos, determinando, por ejemplo, que de las 2.925 llamadas no contestadas por Enel durante todo agosto de 2024, 593 fueron realizadas por familiares de pacientes electrodependientes, situación compleja -dice la SEC- pues de acuerdo a la normativa, estos clientes tienen prioridad ante los cortes de suministro.

Del mismo modo, añadió la entidad, se comprobó que hubo al menos 33 clientes electrodependientes que llamaron insistentemente a la empresa para denunciar que estaban sin suministro, pese a que Enel señalaba que el servicio había sido repuesto. "De hecho, una de las denuncias indica que uno de estos familiares intentó comunicarse con la compañía en 36 ocasiones, para informar que seguían sin energía", precisa la SEC.

Otro aspecto relevante que se profundizó -según destacó la SEC- es que la empresa reconoció que cuenta con solo 436 equipos de respaldo para pacientes electrodependientes, los que se utilizan cuando se producen interrupciones del suministro, pero el problema es que en su registro oficial figuran 2.331 pacientes en esta condición.

"En este contexto, se comprobó que Enel había retirado tres equipos de respaldo antes de los primeros cortes, y que habría entregado otros 72 equipos, pero en un período muy posterior a las interrupciones del servicio, e incluso se pudo constatar que la empresa habría retirado, al menos seis equipos de respaldo a pacientes electrodependientes, los que de acuerdo a los registros, permanecían aun sin suministro eléctrico", se detalla en el escrito.

Información enviada a la Fiscalía

En el comunicado, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, sostuvo que "la investigación que hemos llevado adelante nos ha permitido detectar situaciones que podrían configurar graves infracciones a la normativa vigente". La autoridad recalcó que las empresas eléctricas tienen obligaciones que deben cumplir respecto de sus pacientes electrodependientes, como mantener un suministro continuo, priorizar la recuperación del servicio y disponer de canales de atención dedicados para evitar afectación a la salud de estas personas.

Todos los antecedentes vinculados a esta investigación fueron derivados al Ministerio Público para que pueda determinar si las situaciones descritas en el marco de los cortes de suministro de agosto tuvieron incidencia o afectarán directamente el estado de salud de los pacientes electrodependientes.