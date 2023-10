Francisca Levin se incorpora a Cuatrecasas para liderar área de Libre Competencia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Cuatrecasas anunció oficialmente la incorporación de la abogada Francisca Levin como nueva socia de su oficina en Santiago. Levin estará a cargo de la práctica de Libre Competencia, que se encuentra en pleno desarrollo en la región.

"Estoy muy contenta de partir una nueva etapa aportando mi experiencia en competencia y regulación económica a una firma internacional como Cuatrecasas. Creo que es un desafío profesional muy interesante ayudar a consolidar tanto el área de control preventivo de operaciones de concentración como de litigios regulatorios, que Cuatrecasas ya ha venido desarrollando desde su apertura en Chile", comenta Levin respecto a su arribo a la firma.

Con 14 años de experiencia, Francisca Levin ha desarrollado una carrera profesional especializada en el área de Competencia y Regulación Económica. A lo largo de su trayectoria laboral se ha enfocado principalmente en asesoramientos en materia de control de operaciones de concentración, evaluación preventiva de prácticas anticompetitivas –abuso de posición dominante, colusión, infracciones de interlocking o relacionadas con sistemas merger control−, defensa, representación, diseño de estrategias legales y litigación en materias de competencia ante el tribunal especializado en competencia en Chile y la Corte Suprema. En paralelo, imparte clases en diversos cursos de posgrado de Derecho de Competencia en las mejores universidades del país (Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile, Universidad de los Andes y Universidad Adolfo Ibáñez - UAI),

Licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, además, posee un Máster en Competencia (L.L.M. in Competition Law) de la Facultad de Derecho de King’s College London de Reino Unido, y un MSc en Ciencias de la Regulación, mención Utilities Regulation, de la London School of Economics and Political Science.

"Estamos muy contentos con la llegada de Francisca como socia para impulsar nuestra práctica de Libre Competencia, cuya creación se enmarca dentro del proceso natural de crecimiento de Cuatrecasas en Chile. Francisca goza de un enorme reconocimiento en el mercado como una experta en esta área, y cuenta con experiencias pasadas tanto en estudios líderes en materia de competencia como dentro de la Fiscalía Nacional Económica, en donde lideró la Unidad de Fusiones y Concentraciones, que a partir de la reforma de 2016 cobró especial importancia por el régimen de control preventivo y obligatorio impuesto por la ley. No tengo duda que su contribución a nuestro proyecto será clave", asegura el socio director de la oficina de Santiago de Cuatrecasas, Cristián Conejero Roos.