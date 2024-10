Rick Chesley, DLA Piper: “Vemos más interés de clientes locales por involucrarse fuera de Chile”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Rick Chesley, global managing partner de DLA Piper, visitó recientemente la operación en Chile junto a un grupo de altos ejecutivos para una intensa ronda de reuniones. Es una práctica habitual desde que el poderoso estudio internacional se asoció en 2017 con el estudio local BAZ, ahora DLA Piper Chile. El objetivo era ajustar la estrategia para la unidad chilena, pero también reunirse con sus clientes para conocer sus necesidades y preocupaciones. ¿Cuál fue la conclusión? “Lo que ha cambiado este año respecto del anterior es que estamos viendo mucho mayor interés de nuestros clientes locales por involucrarse fuera de Chile, y eso es emocionante para nosotros porque contamos precisamente con la plataforma para atenderlos en esos mercados”, dijo Chelsey.

“Las jurisdicciones que generan más atractivo”, señaló, “están en la región andina, especialmente Perú, además de Estados Unidos y México”. También las empresas exportadoras, habitualmente enfocadas en China, hoy están mirando más a India, Europa, e incluso África.

Y sus principales demandas se relacionan con asesoría para resolver obstáculos regulatorios y buscar alternativas de financiamiento, ya sea a través de alianzas, private equity o capital de riesgo.

El énfasis en el tema regulatorio no es casual. Martías Zegers, socio director de la unidad local, bromeó recordando que en las reuniones, los ejecutivos extranjeros tuvieron que familiarizarse con una palabra extraña para ellos: “chinchilla”, en referencia al pequeño roedor en peligro de extinción que ha afectado el desarrollo de proyectos mineros. Aún así, Chesley descartó que la polémica local sobre las dificultades para obtener permisos reduzca el atractivo del país para invertir. Por el contrario, aseguró, ofrece oportunidades para quienes sepan aprovecharlas. Y sobre los escándalos que han sacudido a la industria legal a partir del Caso Audios, reconoció que son graves, pero confía en que se trata de hechos aislados que no comprometen la imagen del país.

Por su parte, Francisco Cerezo, socio y presidente de la práctica EEUU Latam, destacó que son un buen recordatorio para sus abogados y socios sobre la necesidad de estar siempre actualizando sus procedimientos.

- ¿Por qué ha aumentado el interés en EEUU?

- (Rick Chesley) Porque las compañías en EEUU, el private equity y otras fuentes de capital, están muy atentos a la región, que consideran ahora mucho más estable. Incluso Argentina. Debido a los recientes cambios geopolíticos, hoy prácticamente no hay inversión entre EEUU y China. Y hay grandes pozos de capital en EEUU buscando proyectos que financiar. Y ven grandes oportunidades en Latinoamérica.

- ¿Qué es lo que buscan sus clientes chilenos cuando consultan por EEUU?

- (RC) Algunos buscan invertir de diversas formas en el mercado, otros buscan financiamiento y luego están los que buscan una forma de alianza o joint venture.

- ¿Seguirá creciendo ese interés ahora que la FED empezó a bajar las tasas?

- (RC) Pienso que sí. No voy a tratar de predecir lo que va a hacer la FED, pero sí creo que está mostrando una tendencia a la reducción de tasas. Todavía hay incertidumbres políticas. Pero el mercado estadounidense va a seguir fortaleciéndose y ofreciendo oportunidades para las empresas chilenas.

- ¿Y cuáles son sus mayores necesidades cuando buscan asesoría?

- (RC) El ambiente regulatorio puede ser difícil de navegar. No es que haya barreras, pero está más regulado. Especialmente en áreas como energía, lidiar con los temas ambientales puede ser desafiante. Es una de las razones por las que en nuestra oficina de Washington hemos desarrollado un equipo regulatorio muy grande.

- (MZ) Solo en EEUU tenemos 26 oficinas. Esa escala es parte de lo que buscan los clientes. Alguien que los ayude a comprender el ambiente, saber qué hacer, quién es el socio adecuado, y qué está pasando en términos de cultura.

- (FC) Precisamente, porque tenemos esa diversidad regional podemos asesorar a los clientes con un enfoque estado por estado, particularmente en industrias como servicios financieros. Desde las empresas chilenas estamos viendo gran interés en el sector de servicios financieros y seguros. Obviamente también minería y energía, y todas esas son industrias muy reguladas en EEUU.

Permisología

- En Chile hay un gran debate sobre la aprobación de permisos. ¿Está demasiado regulado?

- (RC) No lo creo. Hay muchas oportunidades en este mercado. Todos tienen desafíos desde el punto de vista regulatorio. Pero hay que ser optimistas y enfocados al futuro. Y esa es la percepción que me llevo. No he visto en ninguno la sensación de que esos desafíos los hayan paralizados.

- ¿Y cómo afectan los escándalos que ahora golpean al sector judicial?

- (MZ) Cualquier caso de un abogado que no esté haciendo lo correcto evidentemente nos pega a todos. Para nosotros supone un desafío aún mayor porque somos una firma local y global. Somos muy cuidadosos de transmitir a nuestros abogados no solo de hacer lo correcto, sino también ayudar a nuestros clientes a hacerlo. Es un ejercicio de análisis permanente.

- ¿Cuál es la evaluación de la operación en Chile?

- (FC) Cuando entramos al mercado chileno hace ocho años fue parte de un plan estratégico en el que Chile figuraba en un papel muy relevante. Y la participación del país ha excedido nuestras expectativas. Aunque somos un estudio muy grande y tenemos la capacidad para absorber a despachos de cientos de abogados, como hemos hecho en otros países, no es lo que buscábamos en Chile. Aquí, con el liderazgo de Matías, ha sido un crecimiento principalmente orgánico.