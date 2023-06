Wagemann se reorganiza y lanza firma de arbitrajes con foco en construcción e infraestructura

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hace poco más de un año que al interior de Wagemann Abogados & Ingenieros venían madurando la idea de armar un nuevo proyecto enfocado específicamente al tema de los arbitrajes en construcción. Así es como la tradicional oficina de peritajes y asesorías legales en temas de infraestructura fue dando forma a una nueva configuración de la firma, la que se dividió en dos: el área de consultoría y la recién creada división de arbitrajes.

La primera encabezada por Alex Wagemann y Fernando Landeros quienes mantienen el foco en materias contractuales y peritajes, y la segunda; liderada también por Wagemann, pero en dupla con Elina Mereminskaya, quien justamente ha desarrollado una extensa carrera vinculada a atender estos asuntos.

“Creemos que tenemos ciertas ventajas y por eso nos hemos atrevido a entrar de lleno a un mercado altamente competitivo. Tenemos un conocimiento profundo de la industria, experiencia en arbitrajes nacionales e internacionales y, desde luego, la eficiencia. Somos una oficina de tamaño reducido, donde la labor descansa en especialistas senior, entonces se logra un grado de eficiencia mayor y esa es la apuesta”, dice Mereminskaya.

La abogada y también árbitro del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) es consciente de la gran competencia que existe con el surgimiento de una gran cantidad de estudios boutique de litigios, pero en su caso reitera la experiencia que tienen atendiendo estos asuntos. “Esto no se dio de la noche a la mañana, de hecho se fue dando de forma natural, cada vez nos llegan más encargos específicos para arbitrajes”.

Las secuelas del Covid-19 en la industria de la construcción fueron el punto de partida para este tipo de trabajos, que tenían que ver con reconocimientos de extensión de plazos y también el impacto en los costos. Sin embargo, hoy las razones se han modificado y se relacionan con la creciente inflación asociada a los insumos del sector.

“Estamos hablando de alzas de 20% a 60% en algunos insumos, que –a diferencia del Covid- no lo puedes calzar ni con la fuerza mayor, ni las herramientas contractuales. La mayoría de los contratos dicen expresamente que cualquier alza de costo será de responsabilidad del contratista. Claro, pero ahí el contratista depende de algo más macro y que sucede en todo el mundo”, menciona la abogada frente a las controversias que hoy están surgiendo en la industria y que difícilmente están llegando a una solución negociada.

Desafíos

Otro aspecto que destaca Mereminskaya es el nivel de sofisticación de esta área del Derecho, donde a su juicio el espacio de un arbitraje no se compara con lo que se hace en la justicia ordinaria. Sin embargo, asegura que todavía hay mucho por hacer en relación a los procedimientos para que se logren mayores niveles de eficiencia.

“Es un desafío ser más creativos... No se trata de desformalizar el proceso, pero sí hacerlo más eficiente… a veces nos llevamos meses en el recuento del proceso con la réplica, dúplica, réplica de la reconvencional…Por ejemplo, esa es una de mis intenciones, llegar lo antes posible a la prueba y que las partes procesen la prueba, que me ayuden a mí a procesar la prueba, que tengan suficiente tiempo para hacer observaciones. Entonces ese es mi foco, no al comienzo”, detalla.

Con esta filosofía de trabajo es que el equipo de Wagemann Arbitration, como se denomina la nueva firma, se está configurando. Su foco es atender a mandantes, contratistas y empresas concesionarias. Ahora operan con cinco profesionales y a futuro la idea es sumar a más socios y expertos y, eventualmente abarcar otros mercados, dada la experiencia de Mereminskaya en arbitrajes internacionales.