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Caso Zapatero: Dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra investigados por el rescate a la aerolínea en 2021

El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, y su CEO, Roberto Roselli, ambos investigados por el rescate a la compañía en marzo de 2021, han dimitido de sus cargos este viernes.

Por: Expansión

Publicado: Sábado 25 de julio de 2026 a las 03:56 hrs.

Aerolíneas ESPANA investigación expresidente
<p>El Presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez Sola</p>

El Presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez Sola

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