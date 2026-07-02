Con "My Way" de Frank Sinatra de fondo: así fue la despedida de Patricio Jottar en CCU

La compañía ligada al Grupo Luksic despidió a su CEO durante 28 años, quien será reemplazado por Eduardo Ffrench-Davis. En el encuentro se realizó un brindis y un emotivo pasillo de aplausos.

“He vivido una vida plena, viajé por todas y cada una de las autopistas. Y más, mucho más que esto. Lo hice a mi manera”. Así comienza “My Way”, de Frank Sinatra; canción que este miércoles protagonizó la despedida del histórico gerente general de CCU, Patricio Jottar.



En las dependencias de la firma ligada al Grupo Luksic, en Las Condes, cerca de 600 colaboradores de diferentes áreas participaron de un último brindis para concluir y homenajear la trayectoria del ejecutivo en la firma, quien este 1 de julio concluyó su periodo de 28 años.



A partir de ese mismo miércoles, el bastón –tal como adelantó la firma a principios de junio– pasó a manos del ingeniero civil de la PUC, Eduardo Ffrench- Davis, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente de la embotelladora de bebidas no alcohólicas de CCU, Eccusa; y del brazo logístico y de supply chain de la firma, Transportes CCU.



En la instancia, contó la compañía, Jottar fue descrito como “el hombre de los números, de la perfección capturada con sentido de excelencia, obsesivo por la consistencia y el trabajo bien hecho. Un insaciable del valor de la entrega en forma y fondo”.



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De su parte, el ahora exejecutivo agradeció el reconocimiento y señaló que sus 28 años “fueron un regalo de la vida” y que tuvo la oportunidad de contribuir “como uno más” a su crecimiento.

Como mensaje final, desde la compañía afirmaron que Jottar invitó a los colaboradores a “crecer y a quererse”, agregando que “el verdadero éxito es haber hecho el trabajo bien hecho por el bien de las personas”.



Desde la vereda de su sucesor, el ejecutivo destacó el legado y el impacto que tuvo en el desarrollo de la compañía durante estas últimas tres décadas. Según compartió la embotelladora, Ffrench-Davis afirmó que bajo su liderazgo CCU se transformó en una sólida empresa multicategoría con presencia en seis países.

Además, recalcó el impacto que tuvo en la formación de generaciones de ejecutivos y líderes, y su permanente visión de que el crecimiento de CCU debía ir de la mano con el progreso país.



Como hito de despedida, los colaboradores se ubicaron despidieron a Jottar con un túnel de aplausos.



