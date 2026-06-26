La Piojera apuesta por crecer fuera del centro: abrirá local para 400 personas en Independencia

La necesidad de una nueva dirección surgió a raíz de la abrupta caída de concurrentes en el típico negocio de Santiago Centro, donde actualmente llega al bar un 30% del público total que recibía antes de la pandemia y del estallido social.

Con 130 años de historia, el icónico bar y restaurante chileno “La Piojera” avanza en un plan de expansión de su marca por la Región Metropolitana, que, en estos momentos, incluye la construcción de una nueva y segunda sucursal en el Mall Barrio Independencia, cuyas puertas abrirían en agosto próximo.

“Son dos locales contiguos para unas 400 personas. Es un nuevo concepto, pero va a seguir la misma estructura de siempre y la gente encontrará la misma carta, aunque con algunas novedades”, cuenta a DF el administrador del histórico negocio, Mauricio Gajardo. “Como Piojera queremos recuperar al público joven y también a las familias, y cerca del mall hay varias universidades. Va a ser una propuesta atractiva, más moderna, segura y con estacionamiento”, detalla.

La necesidad de una nueva dirección surgió a raíz de la abrupta caída de concurrentes en el típico negocio de Santiago Centro, ubicado en el Mercado Central, donde actualmente llega al bar un 30% del público total que recibía antes de la pandemia y del estallido social.

“Si bien el alcalde Mario Desbordes ha ayudado mucho a todo el sector y ahora está limpio y resguardado, lamentablemente la percepción de la gente no ha cambiado y no están yendo para allá; no hay público”, lamenta Gajardo.

Pese a los números, asegura que “no está en los planes cerrar el local del centro” y que, con la ayuda del alcalde y otros negocios icónicos del sector, “estamos tratando de salvar una zona que siempre ha sido atractiva”.

Así, la estrategia para el centro incluye eventuales circuitos de cueca y también nuevas patentes para tener música en vivo. “Los restaurantes hoy ya no son solo comida, lo que ofrecen es la experiencia en el local y estamos trabajando en eso para que sea un negocio más dinámico, porque ya no podemos vivir de lo pasado”, afirma respecto de la nueva mirada desde la administración.

De todas formas, enfatiza que la clave es “no perder la esencia” y buscar conquistar otras zonas de la capital. De hecho, revela, también están trabajando en la apertura de un tercer restaurante, pero prefiere no adelantar más detalles.

“Nosotros hace tiempo estamos con el objetivo de expandir la marca, porque si la gente no quiere venir al centro, bueno, la idea es que La Piojera tendrá una o dos alternativas más en Santiago”, afirma Gajardo y descarta, por ahora, salir a crecer en regiones.

“No estamos en el MUT”

Consultado por el aterrizaje de la marca en el MUT de Las Condes, que dio vueltas en medios y redes sociales como un hecho en agosto pasado, el administrador cuenta que si bien han realizado intervenciones esporádicas como marca para las Fiestas Patrias, en el caso de instalarse con un local “no llegamos a acuerdo”.

“En su momento se presentaron renders, estuvimos trabajando en eso, pero al final no salió”. Dichas conversaciones cesaron en octubre de 2025.