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Nestlé Chile repite apuesta e invertirá otros US$ 300 millones: “Realmente vamos muy bien. Y necesito que el país crea en eso”

El ejecutivo insistió en que el país representa un mercado importante para la gigante suiza -que en 2025 facturó cerca de US$ 1.600 millones- y se refirió al plan de reestructuración que se está llevando a cabo.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Lunes 6 de julio de 2026 a las 20:30 hrs.

Nestlé Alimentos inversiones Catalina Vicuña empresas
<p>Rodrigo Camacho, CEO Nestlé Chile Foto: Julio Castro</p>

Rodrigo Camacho, CEO Nestlé Chile Foto: Julio Castro

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