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Paltas de Chile ante boom del consumo en Argentina: “Puede ser para nosotros como EEUU para México”

El presidente ejecutivo de Paltas de Chile, Francisco Contardo, enfatiza que “la palta chilena es la mejor del mundo tanto en sabor, calidad y sustentabilidad”.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 1 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

palta México Argentina Estados Unidos Patricia Marchetti
<p>Francisco Contardo, presidente ejecutivo Paltas de Chile.</p>

Francisco Contardo, presidente ejecutivo Paltas de Chile.

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