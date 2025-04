Pelea por Patagonia: Tribunal rechaza demanda por competencia desleal de Quilmes en contra de CCU

Con fecha 20 de mayo de 2022, la compañía argentina Quilmes -que forma parte del grupo AB InBev, el mayor fabricante mundial de cervezas-, presentó una demanda ante el 8° juzgado civil de Santiago en contra de Cervecería Austral por competencia desleal.

¿La razón? En específico, Quilmes acusó a Cervecería Austral -compañía filial de Compañía Cervecerías Unidas (CCU)-, de “emplear medios ilegítimos como el plagio y la imitación” en la publicidad e imagen de “Patagonia de Austral”, los cuales perjudican -aseguraron- a su cerveza Patagonia 24.7, aludiendo que producto del “actuar totalmente desvergonzado por parte de CCU” se habría producido una desviación ilegítima de clientela.

Menos de un año después, el 22 de marzo de 2023, la cervecería argentina escaló y demandó a CCU por la misma razón: imitación de la imagen de su cerveza Patagonia 24.7. Ambas acciones fueron acumuladas en una demanda para ser tramitadas en un solo proceso por ser empresas relacionadas.

Imitación del diseño de sus latas, nombres similares, copia en campañas y estrategias publicitarias, entre otros, son los reclamos que se leen en ambas demandas de Quilmes en contra de su competencia; no obstante, luego de tres años y con fecha 16 de abril de 2025 el tribunal rechazó la demanda esgrimida por la marca de AB InBev.

“Del estudio del material probatorio aportado por las partes, en específico los registros fotográficos de los productos en cuestión, esta magistratura logra determinar una suficiente diferencia entre los logos de los productos y las campañas publicitarias empleadas por ambos, sin que sea efectivo que exista una confusión entre ellas”, determinó la sentencia del juzgado civil.

Cabe mencionar que la primera vez que Quilmes intentó frenar la publicidad de su contrincante fue en abril de 2021, cuando presentó un reclamo por este mismo asunto al Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (Conar), acción que fue desestimada.

Dicho esto, en su sentencia el 16° Juzgado Civil hizo expresa referencia al pronunciamiento del Conar: “la marca Patagonia se encuentra registrada desde larga data, sin que exista una apropiación de ideas por la demandada respecto de la actora, debido a haberlo realizado antes, tratase de conceptos no apropiables o que son de uso frecuente y general en la industria de la cerveza así como en las campañas publicitarias no ha existido plagio alguno. Así,estiman que no es posible que el consumidor promedio al comprar una cerveza Austral Patagonia pretenda verdaderamente adquirir una cerveza Kilómetro 24.7”.

Fuentes relacionadas a la causa manifestaron que el fallo -al basarse en el pronunciamiento de Conar- “era liviano”, por lo que Quilmes podría apelar.