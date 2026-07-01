Presidente del SEP: ineficiencia de las empresas públicas la “termina pagando” el contribuyente
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El Sistema de Empresas Públicas (SEP) realizó una jornada de inducción dirigida a los presidentes, vicepresidentes y directores de las compañías que integran su portafolio, con el objetivo de alinear las directrices corporativas y reforzar la gestión estratégica de las firmas estatales. El encuentro contó con la presencia del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, además de exposiciones y de un representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El presidente del consejo directivo del SEP, Felipe Morandé, hizo hincapié en el uso eficiente de los recursos. “Nuestra responsabilidad exige fijar metas altamente exigentes en gestión y planificación estratégica. Si una empresa del Estado no funciona bajo estrictos criterios de viabilidad, austeridad y control fiscal, las brechas y los déficit los termina pagando el contribuyente a través de sus impuestos. Esa es una carga reputacional y ética que no nos podemos permitir”, sostuvo Morandé.
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