Alex Wang, académico de la UCLA: “Realmente no sabemos cuál es la influencia del Estado chino en las empresas privadas chinas”

Como codirector del Instituto Emmett sobre Cambio Climático y Medio Ambiente y académico de la Escuela de Derecho de la UCLA, Alex Wang tiene mucho que decir sobre el rol de China en la lucha contra el calentamiento global. Califica al gigante asiático como "la nación indispensable": "no se puede desvincularse de China en cuestiones climáticas. Y por eso es indispensable, en el sentido de que es tanto la causa del problema como una posible solución al problema", dijo Wang.

Por un lado, explicó, "no vamos a resolver el problema de descarbonización sin China" y por otro lado, este país "ha avanzado en tecnología de la transición energética a una gran velocidad y a costos más bajos".

¿Hay un compromiso real de China con el medio ambiente o es solo el negocio en sí mismo? "Esta es una pregunta grande y muy complicada, pero creo que la política climática es difícil en cualquier país", dijo el académico. "Siempre hay preocupaciones económicas y de otro tipo, preocupaciones sociales relacionadas con ello... Creo que en China todavía dependen demasiado de los combustibles fósiles. Lo que he tratado de resaltar es que como tienes una alineación de intereses empresariales, sociales y de seguridad con una política climática en China, eso es mejor que antes, cuando el clima se consideraba simplemente perjudicial para el desarrollo económico", argumentó.

Para el académico de la UCLA, la lucha contra el cambio climático "es una oportunidad para China", pero estimó que "desde mi perspectiva como defensor del medio ambiente, queremos que China pueda avanzar más rápido.. Si va lentamente por motivos de seguridad, ¿cómo puede reducirlos?".

Un problema que surge en Occidente es la injerencia de Beijing en las empresas privadas chinas. Al respecto, Wang admitió que "no lo sabemos y probablemente varía según la empresa".

"Tengo la sensación de que hay responsables políticos en Beijing y en estas enormes empresas que están en el mundo. Se podría imaginar que podría ser muy difícil controlarlos. Las empresas se comportan como empresas, pero al mismo tiempo, están influenciadas por la política interna a través del acceso a préstamos y ese tipo de cosas", explicó.

Pero, enfatizó, "realmente no sabemos cuál es la influencia del Estado chino en las empresas privadas chinas".

Desempeño ambiental

Un tema relevante en la inversión de empresas chinas en el exterior es qué tan comprometidas están con el cuidado del medio ambiente. "La opinión, por defecto, es que las empresas chinas no son respetuosas con el medio ambiente. Pero también creo que las empresas chinas, a medida que salen al exterior, tienen la obligación también de ser transparentes si quieren que el exterior tenga una visión diferente de ellas", explicó el profesor de la UCLA, quien admite cierto prejuicio respecto del track record ambiental de las compañías chinas.

Por lo mismo, le consultamos sobre cuál ha sido la experiencia en África de las empresas chinas, donde se les señala como poco amigables con el medio ambiente. "Por lo que he escuchado, porque personalmente no he estudiado el contexto africano, en lugares como el Congo donde las empresas chinas no se desempeñan bien ambientalmente. Ya sabes, algo de esto tiene que ver con el contexto local mismo. Si no tienen reglas que lo gobiernen, las empresas simplemente se comportan como quieren porque no hay regulación. Creo que es importante las regulaciones del país anfitrión, porque las empresas chinas han demostrado que se adaptan a las condiciones locales", afirmó.