Coordinador Eléctrico plantea sus observaciones en discusión de reforma al SEIA y reitera defensa por actuación del organismo en caso Norgener

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Sigue avanzando en la comisión de Medio Ambiente del Senado el trámite de la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que contempla la modernización al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este martes, la instancia recibió al presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, Juan Carlos Olmedo, quien planteó dos aspectos a considerar en la discusión.

En su presentación, donde recalcó -entre otros aspectos- que el proceso de retiro de las fuentes fósiles de la matriz de generación requiere duplicar las fuentes de energía renovable de aquí al 2030 sólo considerando las tasas actuales de crecimiento del sistema eléctrico, Olmedo reconoció que es necesario que la generación distribuida se desarrolle con celeridad para viabilizar la transición energética, por lo que recomendó mantener la existencia de un límite que exima del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ya que podría llegar a saturar el sistema en evaluar distintas plantas.

"Nosotros tenemos que gestionar el acceso abierto a la red y ahí nos tienen que informar el estado de los proyectos hasta la calificación en construcción que hace la CNE y hemos recibido 90 solicitudes de prórroga para obtener la declaración en construcción por los procesos de obtención de permisos ambientales y sectoriales que es la razón para justificar las ampliaciones de plazo. El 25% de las obras nuevas licitadas presentan retrasos atribuibles a la gestión ambiental. Ahí no entramos en las causas. Solo estamos detectando lo que ocurre", constató en la instancia el timonel del organismo que supervisa la operación del sistema.

En esa línea, reconoció que observan que el proceso de descarbonización de la matriz de generación está siendo acelerado y que el sector eléctrico requerirá un importante esfuerzo para ejecutar las inversiones y las infraestructuras que se requieren. "Hoy día me he centrado sólo en las que requerimos para mantener las tasas de crecimiento actual, no la meta de duplicar el consumo. Y en esto el SEIA es clave para que este desafío se pueda resolver de buena manera en los plazos que ha comprometido el país, por lo que es necesario una reforma al sistema y la de permisos sectoriales para apoyar la transición energética en los plazos que el país ha comprometido internacionalmente", sostuvo.

Olmedo comentó que se requieren modificaciones normativas para el sector eléctrico como cambiar la normativa del mercado mayorista y la de la distribución, al ser esenciales para que se pueda impulsar la electrificación de los consumos. Pero también, recalcó que hay un rol importante en la normativa de medio ambiente. A su juicio, hay que cumplir esta última, pero hay que lograr que ese proceso sea expedito y dé certeza jurídica. Por ejemplo, dijo, "que se entreguen simultáneamente los PAS junto con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), porque los proyectos de transmisión que vemos, el auditor siempre nos informa algunas demoras por la obtención de PAS".

"En la medida que estos se otorguen en conjunto con la resolución ambiental, probablemente vamos a lograr alguna celeridad y que no ocurran esas demoras en una vez que obtuvo la RCA nuevamente tenga que ir con los mismos servicios a obtener los PAS. Eso sería un gran avance, que se impulse, que existan los mecanismos para promover los recursos distribuidos", enfatizó.

Luego, ante la insistencia del senador Ricardo Lagos Weber de conocer más detalles de los elementos del articulado acertados o que necesitan perfeccionamientos a juicio del organismo, Olmedo reiteró los dos aspectos. Respecto del proyecto de ley, apuntó a "que sea un habilitante efectivo de los recursos distribuidos, sea vía mantener un límite u otro esquema que se defina". Y, por otra parte, que "ojalá en la resolución ambiental vengan los PAS".

Asimismo, precisó que, si bien es una muy buena idea el estudio de franja, señaló que se requiere que sea vinculante de forma de no tener que hacer dos tramitaciones.

La respuesta de Medio Ambiente

En la cita, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, indicó que, "cuando, por ejemplo proponemos sacar del proyecto de ley el guarismo que hoy tiene sobrea partir de qué nivel de generación debe entrar a evaluación ambiental, y cuando decimos de que en general el sector eléctrico es el gran usuario del sistema, con los cambios que estamos proponiendo muchos de esos proyectos no tendrían que ingresar al sistema y así darle también la celeridad que requerimos para implementar correctamente la transición energética".

"Lo que pasa es que va a quedar en el reglamento, que es como lo lógico que quede, porque dependiendo del tipo de generación podría 3 MW todavía quedar, fue pensado para embalse. Ese 3 MW fue escrito cuando no existía la generación ni eólica ni solar. Entonces, quedó descontextualizado con los avances tecnológicos de las últimas décadas, pero para embalses probablemente todavía es un número razonable que entra a evaluación", añadió.

Luego, insistió en que en general los permisos sectoriales es algo que está abordando el proyecto que lidera el ministro de Economía donde se habla de unos 380 permisos. "Hay un subconjunto que son unos 30 que son mixtos y que tienen una pata que se evalúa durante la evaluación ambiental y después igual se tienen que volver a evaluar en el organismo sectorial competente. Creo que esos son los que se refiere el Coordinador. Efectivamente es como que tienen que hacer el trámite dos veces", dijo.

Y sostuvo que "la reforma al reglamento del SEIA no requiere cambio legal. Esa es una segunda etapa en que estamos trabajando. No me quiero adelantar al resultado, pero lo que estamos viendo es que hay varios que sí se pueden separar y debiera aliviar esta situación. Estamos haciendo el esfuerzo para que la mayoría de esos 30 terminen, o ambiental o sectorial, pero dejar de que existan estos mixtos".

Respecto a los estudios de franja, afirmó: "Nosotros no estamos proponiendo que sean vinculantes, pero estudio de franja tiene evaluación ambiental estratégica y, si ustedes recuerdan, estamos proponiendo en el proyecto de ley que todos los proyectos que pasaron por una evaluación ambiental estratégica, es decir, estudios franja también, tienen un 30% de disminución en el plazo de tramitación".

Caso Norgener y descarbonización

En medio de los desafíos que impone la transición energética, la senadora Isabel Allende recordó el caso Norgener, donde -dijo- se "quemó en dos meses el carbón que tenía acumulado". Al respecto, Olmedo reiteró la defensa a las actuaciones del organismo: "Se requirió bastante información al propietario de la central y se concluyó que, dada la normativa vigente, era posible autorizar la restricción técnica para poder usar ese combustible. También se tuvo en mirar el impacto y eso no implicó mayor generación a carbón en el sistema, puesto que se desplazaron otras centrales, incluso algo levemente inferior y tampoco implicó mayores costos a los usuarios ni hubo alteraciones en el precio del mercado mayorista. De hecho, la Superintendencia de Medio Ambiente confirmó también que se mantuvo las emisiones dentro de los rangos autorizados".

Sobre la duda planteada en la instancia de si los retiros que se estaban viendo eran definitivos, Olmedo recalcó que se tratan de salidas definitivas e informó que este viernes se realiza la apertura de ofertas económicas del proceso de licitación del servicio complementario de control de tensión por aportes de potencia de corto circuito. Estimó que estarían en servicio al 2026.

"Hay que ver si el sistema acepta el retiro al 2025 antes que entren estos dispositivos o es necesario extenderlo a algunos meses de forma de asegurar la calidad de servicio a todos los usuarios. Hay que ir viendo si existen las condiciones habilitantes para poder acelerar el proceso e ir retirando las plantas", complementó.

A modo general, sobre las centrales carboneras, el timonel del Coordinador señaló que están saliendo de forma más acelerada de lo que se pensaba y eso "nos impone un desafío de requerir recursos para mantener la calidad de servicio. Además, en la medida que dependemos más de la electricidad tiene que ser más confiable". Al respecto, recordó las recientes precipitaciones en Santiago que fue "pequeña y muchos tuvieron cortes por largos períodos". "Entonces, necesitamos una red más confiable, resiliente al cambio climático. Eso implica también criterios de diseño. Necesitamos nuevos estándares tecnológicos", enfatizó.